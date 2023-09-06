Суд засекретил дело Михаила Музраева

06 сентября 2023, 14:51

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Рассмотрение жалобы на приговор Михаилу Музраеву, осужденному на 20 лет колонии по делу о поджоге дома губернатора Волгоградской области, пройдет под грифом "секретно", сообщили в апелляционном военном суде.

Как писал "Кавказский узел", 16 апреля стало известно, что Михаил Музраев подал апелляционную жалобу на приговор. Кроме того, приговор также обжаловали адвокаты предпринимателя Владимира Зубкова, осужденного по тому же делу. Апелляционный военный суд в подмосковном городе Власиха назначил на 2 октября рассмотрение жалобы Музраева.

22 марта Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил бывшего главу управления СКР по Волгоградской области Михаила Музраева к 20 годам колонии, признав его виновным в теракте в связи с поджогом дома губернатора Волгоградской области, незаконном обороте оружия и злоупотреблении должностными полномочиями. Второй подсудимый, волгоградский предприниматель Владимир Зубков, осужден на 14 лет лишения свободы по обвинению в теракте. Оба подсудимых отказались признать вину.

Апелляционный военный суд в Московской области в закрытом режиме рассмотрит жалобу Михаила Музраева на приговор, поскольку дело рассматривается под грифом «секретно», сообщает сегодня со ссылкой на пресс-службу суда "Блокнот Волгоград".

По словам сотрудника пресс-службы апелляционного суда, дело имеет гриф «секретно», так как сведения, содержащиеся в материалах дела, являются информацией ограниченного доступа, пишет сегодня «Высота 102».

Представитель суда уточнил, что дело изначально было засекречено. Однако в пресс-службе Южного окружного военного суда эту информацию не подтвердили, пояснив, что материалы уголовного дела при рассмотрении судом не были засекречены, информирует агентство.

Напомним, дело Михаила Музраева и Владимира Зубкова рассматривалось в суде с августа 2021 года. Музраев в суде отверг обвинение в поджоге дома губернатора, заявив, что поддерживал политику главы региона, причем с Андреем Бочаровым у него сложились дружеские отношения. По версии подсудимого, поджог был осуществлен организованной преступной группой, лидер которой хотел отомстить Бочарову.

В ночь на 16 ноября 2016 года была предпринята попытка поджога дома, в котором жил Андрей Бочаров. В мае 2019 года силовики заявили о причастности к происшествию пяти членов организованной преступной группы, в частности, Дмитрия Ушакова и Ивана Железнякова, а ее лидером объявлен бывший арендатор Центрального рынка Волгограда Евгений Ремезов. Он был задержан в мае 2019 года. 10 июня 2019 года по делу о покушении на губернатора также был арестован Михаил Музраев, который руководил областным управлением СКР в 2007-2018 годах.

23 ноября 2020 года суд приговорил Дмитрия Ушакова к восьми годам, а Ивана Железникова – к 6,5 года колонии строгого режима, признав их виновными в поджоге дома губернатора. 22 января 2021 года приговор был оставлен в силе.

О деле Музраева можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Как поссорились губернатор Бочаров и генерал Музраев".

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