Политологи оценили электоральные шансы грузинской оппозиции при сохранении барьера

21 ноября 2023, 23:29

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Отказ "Грузинской мечты" от обещанного снижения избирательного барьера перед парламентскими выборами 2024 года усложняет предвыборную борьбу для оппозиционных сил и дает правящей партии шанс сохранить большинство, однако в Грузии велика доля неопределившихся избирателей, чьи симпатии оппозиция еще может заполучить, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Как писал "Кавказский узел", "Грузинская мечта" отказалась от обещаний снизить проходной барьер на парламентских выборах с пяти процентов до двух, заявив, что оппозиция не помогала властям Грузии в работе над получением статуса страны-кандидата в члены Евросоюза. В июле 2022 года власти Грузии обещали снизить избирательный барьер в течение месяца после того, как ЕС предоставит стране статус кандидата.

8 ноября Еврокомиссия рекомендовала предоставить Грузии статус кандидата в члены Евросоюза, указав при этом на девять приоритетов, на которые должны обратить внимание власти страны, в том числе деолигархизация, судебная реформа и соблюдение прав человека.

Снижение избирательного барьера служит развитию демократии и плюрализма, единственная мотивация его сохранения на уровне пяти процентов - стремление правящей партии сохранить власть по итогам парламентских выборов 2024 года, заявили оппозиционеры.

"Грузинская мечта", расходуя свои ресурсы на служение России, хорошо знает, что не может долго находиться у власти. В любой демократической стране она потерпит поражение, поскольку у этой власти нет социальной поддержки в стране, нет поддержки ни от международных партнеров, ни от собственного президента. Есть только поддержка Кремля, поэтому выборы для партии страшны, и низкий барьер пугает их еще больше", - сказал один из лидеров партии "Лело" Григол Гегелия в эфире телекомпании "Мтавари архи".

В свою очередь депутат парламента от партии "За Грузию" Бека Лилуашвили предположил, что "Грузинская мечта" может пойти на снижение избирательного барьера, используя его сугубо в собственных интересах. "Могут снизить избирательный барьер, чтобы ввести в парламент партии своих сателлитов, а не для плюрализма. Ни у кого не должно быть иллюзий, что на снижение барьера могут оказать влияние внешние факторы - только личные интересы", - заявил он.

Действующий избирательный барьер - единственное условие сохранения власти для "Грузинской мечты", уверена депутат парламента от партии "Единое национальное движение" Тинатин Бокучава. "В этих условиях оппозиционные партии должны максимально благоразумно решить свои вопросы для объединения, чтобы не потерять голоса оппозиционно настроенных избирателей", - сказала она в эфире телекомпании.

При действующем избирательном барьере в парламент смогут пройти только две партии, утверждает один из лидеров "Грузинской мечты", мэр Тбилиси Каха Каладзе. "Исходя из сегодняшней реальности, пятипроцентный барьер смогут преодолеть только две партии, у других нет никаких возможностей", - сказал он, отказавшись назвать поименно эти партии.

"На данный момент вообще не вижу ни одной партии, которая бы без проблем могла преодолеть пятипроцентный барьер, кроме "Грузинской мечты" и "Национального движения". Да, есть шансы у партии "За Грузию", бывшего премьер-министра Георгия Гахарии (...) Есть, конечно, еще "Сила народа". Это радикальное крыло "Грузинской мечты". И в случае чего, они вполне могут пройти в парламент", - предположил сегодня автор блога "BERG...man Tbilisi" на "Кавказском узле".

Председатель парламента Шалва Папуашвили, сославшись на собственные подсчеты, предположил, что преодолеть пятипроцентный избирательный барьер на выборах смогут пять или шесть партий. Кроме того, несколько грузинских политических партий заявили, что избирательный барьер для них не является помехой.

"Вопрос избирательного барьера поднят искусственно. Есть барьер, давно оговоренный в Конституции Грузии, провели один эксперимент и снизили барьер в 2020 году. Результат этого эксперимента видим в парламенте – нет плюрализма, есть арифметическое многообразие, что никак не влияет на плюрализм в высшем законодательном органе", – сказал он в телеэфире.

Избирательный кодекс оговаривает проведение парламентских выборов по пропорциональной системе - принять в них участие партии смогут только самостоятельно, создание избирательных блоков запрещено, обратил внимание координатор программы Международного центра по конфликтам и переговорам Заал Анджапаридзе.

"Партии могут принять самостоятельно участие выборах, без объединений в блоки. Однако партии могут объединиться, как, например, сделало движение "Стратегия Агмашенебели", объединившись с ЕНД для участия в выборах под их номером. Это сложный процесс, и не все партии согласны ради вхождения в парламент потерять свою партийную и политическую идентичность, стать частью другой партии", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, у оппозиции мало шансов на победу, поэтому по итогам выборов сохранится двухполюсная среда – "Грузинская мечта" и "Единое национальное движение". Анджапаридзе не исключил, что еще одна или две партии смогут преодолеть избирательный барьер, получив в парламенте четыре или пять мандатов. Обусловить победу оппозиции на выборах может только провал "Грузинской мечты" - если правящая партия совершит серьезные ошибки, в результате которых от нее отвернутся избиратели.

"Такой перспективы пока не просматривается. Если Запад решит ввести санкции в отношении Бидзины Иванишвили (учредитель "Грузинской мечты" и неформальный правитель страны) и таким образом подточит позиции правящей партии, это может послужить фактором, ослабляющим позиции "Грузинской мечты", - сказал аналитик.

Действующий избирательный барьер создает препятствия для партий, прогрессивных по своей идеологии, но не имеющих достаточного количества избирателей, полагает руководитель "Центра исследований безопасности и международных отношений" Ника Читадзе.

"Грузинской мечте" невыгодно снижать избирательный барьер. Согласно последнему соцопросу, у нее поддержка населения 37%, это меньше половины населения. Однако при действующем барьере она сможет получить большинство и сформировать правительство", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

В существующих условиях оппозиции, чтобы рассчитывать на успех, важно провести правильную информационную кампанию и привлечь нейтрально настроенную часть населения, которая пока не решила, за какую партию голосовать, добавил Читадзе.

Партии, имеющие амбиции сменить власть в стране, должны преодолеть пятипроцентный барьер, считает профессор Грузинского института общественных дел, бывший советник президента Грузии по вопросам внешних связей Тенгиз Пхаладзе.

"У оппозиции есть достаточно времени для переосмысления своей стратегии и тактики участия выборах с учетом того, что барьер высокий. Соцпросы указывают, что есть (электоральный) ресурс, который пока еще не принадлежит ни одной партии. Есть "Грузинская мечта" со своим электоратом, определенная постоянная поддержка есть и у других партий. Хотя в Грузии много политических партий, довольно существенная часть избирателей говорит, что ни одна партия не соответствует их требованиям и не представляет их проблем", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

В таких условиях партии имеют электоральный ресурс, с которым им необходимо работать. Если политической силе удастся ответить на нужды и чаяния избирателей, которые пока не определились, она получит серьезную дополнительную поддержку. Сможет ли оппозиция использовать этот ресурс, зависит от ее политической грамотности, заключил Пхаладзе.

Отказ "Грузинской мечты" от обещания снизить избирательный барьер, вероятно, не останется без внимания Евросоюза, полагает один из руководителей "Грузинского центра стратегического анализа" Валерий Чечелашвили.

"С этой точки зрения европейские эксперты могут квалифицировать (такой отказ от обещания) как недостаточное выполнение четвертого из девяти пунктов, обязательных для выполнения в случае получения страной статуса страны-кандидата в члены ЕС для открытия переговорного процесса", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

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