21 ноября 2023, 07:17

Реставраторы призывают спасти башни Корого в Грузии

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Патриархия должна предпринять действенные шаги для спасения объекта культурного наследия X века - башни Корого, заявили специалисты Национального центра истории грузинского искусства и охраны памятников.

Церковь Богородицы Корогской - памятник архитектуры, расположенный в муниципалитете Душети (регион Мцхета-Мтианети) в ущелье Хада к югу от села Корого. Комплекс зданий стоит на склоне высокой горы. Комплекс состоит из церкви, задней башни, небольшой часовни и нескольких зданий.

Сотрудники Национального центра истории грузинского искусства и охраны памятников имени Чубинашвили посетили Корого в октябре. На днях сотрудники центра опубликовали отчет о состоянии объекта. Башня Корого фактически разрушена, отметили специалисты.

В настоящее время там ведутся работы, но они приводят не к реставрации, а фактически  разрушают объект, уверены авторы заявления, которое перевел корреспондент "Кавказского узла".

"История повторяется, как и в Гелати. Объект культурного наследия сносится и разрушается... Эти работы проводятся с нарушением всех правил", говорится в заявлении.

31 января эксперты Национального центра истории грузинского искусства и охраны памятников заявили, что проблемы реставрации Гелатского монастыря не решаются, а принятые меры не помогают. Министерство культуры Грузии не привлекает к сотрудничеству ученых, отметили они.

«На сегодняшний день понятно, что битые камни, оставшиеся после сноса, будут непригодны для «перестройки» всех четырех этажей. Однако, даже если это как-то возможно, вновь построенная башня не заменит подлинный памятник XX века и не восстановит целостность комплекса", - говорится в отчете.

"Проектные работы не предусматривали определения дальнейшей судьбы этих территорий, и в ходе работ не был разработан какой-либо план обеспечения их защиты. Восстановительные работы в церкви Девы Марии были выполнены некачественно, что ухудшило эстетический вид здания. Кроме того, проводимые работы не могут обеспечить структурную устойчивость здания в отдаленной перспективе. Таким образом, пока еще есть хоть малейший шанс на выживание этого уникального памятника, мы считаем необходимым активно реагировать и действовать со стороны соответствующих органов. На Грузинском Патриархате лежит особая ответственность и особая роль», - говорится в отчете на сайте.

Напомним, в августе часть скалы обрушилась во время схода оползня около древнего монастыря Шио-мгвими. Вход на территорию монастыря ограничен после обрушения скалы.

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Примечание:

"Доступ туристов к древнему монастырю в Грузии ограничен после обрушения скалы", "Специалисты оценили как катастрофическое состояние фресок в Гелатском монастыре", "Минкульт Грузии передал патриархии реставрацию Гелатского монастыря".

Автор: Галина Готуа источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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