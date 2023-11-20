25 семей азербайджанских переселенцев вернулись в Забух

20 ноября 2023, 07:17

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Еще 25 семей вынужденных переселенцев отправлены из Баку в село Забух, взятое Азербайджаном под контроль после карабахской войны 2020 года.

Как писал "Кавказский узел", 16 ноября 25 семей вынужденных переселенцев вернулись в село Забух в Лачинском районе, а 18 ноября еще 25 семей выехали из Баку в Забух.

Сегодня в Забух из Баку отправлена очередная группа семей, временно живших в общежитиях, санаториях, пионерских лагерях, недостроенных зданиях и административных зданиях в Абшеронском районе, Баку и Сумгаите, сообщает АПА.

По данным Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев, сегодня в Забух переселены 25 семей - 91 человек, пишет агентство.

Таким образом, обеспечено постоянное проживание в селе Забух 96 семей, или 382 человек, информирует сегодня Trend.

Напомним, Забух был взят под контроль азербайджанскими военными в августе 2022 года вместе с Лачином и селом Сус, из которых по настоянию карабахских властей выехали местные жители. 25 августа 2023 года в село Забух была отправлена первая группа переселенцев из 88 человек (20 семей).

10 ноября азербайджанские переселенцы назвали сложности возвращения в Карабах. По их словам, жители, переехавшие в Физули, получили от государства квартиры с кухонной мебелью, но работа пока есть не у всех. Люди ждут возвращения в родные места, однако пока вопросы собственности на территориях, перешедших под контроль Азербайджана, не урегулированы.

Опрошенные "Кавказским узлом" азербайджанские аналитики ранее обратили внимание на возможные проблемы при переселении жителей. Людям недостаточно просто дать жилье, необходимо еще обеспечить функционирование инфраструктуры и создать рабочие места, отметил, в частности, Натиг Джафарли.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.