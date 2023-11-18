25 семей переселенцев вернулись в Забух

18 ноября 2023, 08:21

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Из Баку в село Забух Лачинского района, взятое Азербайджаном под контроль после карабахской войны 2020 года, возвратились 25 семей вынужденных переселенцев.

Как сообщал "Кавказский узел", 16 ноября 25 семей вынужденных переселенцев вернулись из Баку в село Забух в Лачинском районе. Общее число вернувшихся в село жителей достигло 288.

Сегодня 25 семей переселенцев выехали из жилого комплекса "Гобу Парк 3" в Гарадагском районе города Баку в село Забух, передало агентство АПА.

Общая численность группы – 103 человека, уточнил Report.az.

Напомним, Забух был взят под контроль азербайджанскими военными в августе 2022 года вместе с Лачином (армянское название – Бердзор) и селом Сус, из которых по настоянию карабахских властей выехали местные жители.

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