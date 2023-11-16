25 азербайджанских семей переселились в Забух

16 ноября 2023, 10:09

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25 семей вынужденных переселенцев вернулись из Баку в село Забух в Лачинском районе. Общее число вернувшихся в село жителей достигло 288.

Как информировал "Кавказский узел", 25 августа первая группа вынужденных переселенцев была отправлена из Баку в село Забух Лачинского района, перешедшее под контроль Азербайджана после карабахской войны 2020 года.

Забух был взят под контроль азербайджанскими военными в августе 2022 года вместе с Лачином (армянское название – Бердзор) и селом Сус, из которых по настоянию карабахских властей выехали местные жители.

Группа вынужденных переселенцев из 25 семей была отправлена сегодня из жилого комплекса "Гобу Парк 3" в Гарадагском районе Баку в село Забух, передало агентство "АПА".

Группа состоит из 94 человек. Таким образом, всего в Забух вернулось 46 семей общей численностью 288 человек, отметил Report.az.

"Кавказский узел" также писал, что 10 ноября азербайджанские переселенцы назвали сложности возвращения в Карабах. По словам, жители, переехавшие в Физули, получили от государства квартиры с кухонной мебелью, но работа пока есть не у всех. Люди ждут возвращения в родные места, однако пока вопросы собственности на территориях, перешедших под контроль Азербайджана, не урегулированы.

Опрошенные "Кавказским узлом" азербайджанские аналитики ранее обратили внимание на возможные проблемы при переселении жителей. Людям недостаточно просто дать жилье, необходимо еще обеспечить функционирование инфраструктуры и создать рабочие места, отметил Натиг Джафарли. Хозяевами на этих землях должны быть переселенцы, а не чиновники, подчеркнул Хафиз Бабалы. При восстановлении старых сел их нельзя объединять с соседними, считает Губад Ибадоглу.

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