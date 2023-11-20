Возмутившая активистов вырубка деревьев в Ростове-на-Дону приостановлена

20 ноября 2023, 03:27

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На вырубку деревьев на участке близ парка Авиаторов в Ростове-на-Дону, против чего выступали местные жители, наложено ограничение, местные власти попросили собственника пока не рубить деревьев и дождаться решения местных депутатов, рассказала депутат гордумы Наталья Оськина. Собственница участка Мария Тамбиева уверена, что имеет право распоряжаться всем, что находится на ее земле, по своем усмотрению.

Как писал "Кавказский узел", 12 ноября ростовские активисты потребовали остановить вырубку деревьев около парка Авиаторов в Первомайском районе. Участок находится в частной собственности и оформлен под индивидуальное жилищное строительство. При этом ранее районные власти уведомили собственника участка о недопустимости спила деревьев и строительства. Запрет был объявлен после коллективных обращений ростовчан. Вечером того же дня власти Ростова-на-Дону сообщили, что вырубка была остановлена, так как она велась без разрешительной документации, а полиция проводит проверку.

Депутат городской думы Ростова-на-Дону от КПРФ Наталья Оськина прокомментировала ситуацию с вырубкой деревьев на улице Зеленой, против которой выступили местные активисты.

«Данный участок непонятно как и кем был выделен из зоны лесов города, передан постановлением администрации семье ребенка-инвалида для индивидуального строительства помещения 39 квадратных метров без сноса зеленых насаждений. Потом чудным образом как участок уже под ИЖС ( а до этого в генеральном плане зона лесов) он был продан. И потом еще раз», - рассказала она 19 ноября корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Оськиной, в данное время активисты и юристы, как и она, подняли протест. Прокуратура наложила ограничения на вырубку, есть протест прокурора и требование о переводе данного участка снова в зону лесов. «Узнав об этом, новый владелец решила - раз нет деревьев, [значит] не передадут в зону лесов, и начала рубить. При этом ни разрешения на строительство, ни разрешения на вырубку нет», - сообщила Оськина.

Она заметила, что законность передачи земли и ее приватизации под вопросом и на проверке по ее запросам в Следственном комитете, но ответ пока еще не получен. Она также подчеркнула, что строительство было разрешено только семье с ребенком-инвалидом, а новые владельцы должны получать новые разрешения.

Оськина рассказала, что на слушаниях по этому вопросу, прошедших 14 ноября, было принято решение о запрете на вырубку и рекомендация городской думе перевести участок в зону лесов. Кроме того, администрация города тоже попросили собственника не рубить и ждать решений. «Данный вопрос на моем контроле по коллективному обращению жителей до 19 декабря, [когда состоится] заседание думы. Буду надеяться, что этот вопрос мы рассмотрим», - отметила депутат.

Владелица участка, предприниматель Мария Тамбиева рассказала корреспонденту «Кавказского узла», что приобрела участок в октябре текущего года. «Я полагаю, что все, что находится на участке, принадлежит мне, в том числе и деревья. Поэтому порубочный билет на их рубку не требуется», - подчеркнула она. Действия активистов, протестующих против вырубки, Тамбиева объяснила желанием «словить хайп».

Адвокат Евгений Черноусов подчеркнул, что если в первоначальном договоре о выделении земельного участка содержался запрет на вырубку деревьев, и он не был законным образом отменен, то в этом случае владелец участка подлежит привлечению к административной ответственности.

«Уголовной ответственности тут нет, но можно применить несколько статей КоАП - 8.1. (несоблюдение экологических требований при осуществлении градостроительной деятельности и эксплуатации предприятий, сооружений или иных объектов), 8.28. (незаконная рубка, повреждение лесных насаждений или самовольное выкапывание в лесах деревьев, кустарников, лиан) и 8.45.1 (нарушение режима осуществления хозяйственной и иной деятельности в лесопарковом зеленом поясе). Смотря по ситуации. Надо все заактировать, сфотографировать и идти в суд. Суд может, помимо штрафа, обязать нарушителя провести компенсаторные лесопосадки», - заявил он.

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