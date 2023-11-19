Протестующие в Ахалцихе выступили против передачи школы в частные руки

19 ноября 2023, 09:16

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Около 50 жителей города Ахалцихе на юге Грузии провели акцию протеста, на которой потребовали от властей не продавать инвестору муниципальную школу. Протестующие заявили, что чиновники искусственно затянули ремонт, чтобы обосновать передачу учебного заведения в частные руки его ветхим состоянием.

Жители города Ахалцихе на юге Грузии провели акцию протеста 18 ноября. В ней приняло участие около 50 человек. Протестующие заявили, что будто бы власти пытаются продать в частные руки местную муниципальную школу под видом того, что в ней затянулся ремонт.

Протестующие потребовали открыть учебное заведение, чтобы их дети могли снова учиться в нем. По их словам, занятия приостановлены с января текущего года, и около 400 детей вынуждено ходить в другие школы. Жители Ахалцихе считают, что школа, в которой идет ремонт, могла приглянуться частному инвестору по той причине, что расположена в центральной части города, благоприятной для ведения бизнеса, передал 18 ноября на своем сайте телеканал "Рустави 2".

"Закрытое на ремонт здание пытаются понемногу разрушить, детей перевели в разные школы, чтобы потом из-за малочисленности учеников школа не смогла открыться", – привел 18 ноября на своем сайте 9-й телеканал слова одной из участниц акции протеста Хатуны Горгодзе.

"Нет экспертного заключения о том, что школа действительно находится в аварийном и опасном состоянии. Мы требуем, чтобы нам вернули школу и перед этим выделили транспорт, чтобы мы могли возить детей в школу", – сказал другой участник акции протеста Алексей Мартынов.

С протестующими встретилсь глава Ахалцихского ресурсного центра Хатуна Хмаладзе. Она пояснила, что начало ремонта в школе затянулось из-за задержки проведения региональной экспертизы.

Депутат парламента Грузии Антон Оболашвили заявил, что у властей нет планов продавать школу. "Я лично общался с руководством министерства, и плана продажи здания нет", – отметил он.

"Кавказский узел" также писал, что в Грузии неоднократно проводились акции протеста, связанные с деятельностью школ. Так, в октябре 2021 года преподаватели школы №119 в Тбилиси объявили забастовку после увольнения ее директора, по их мнению, она была снята со своей должности по политическим мотивам. Власти Тбилиси уволили директора школы, которая приходится родственницей оппозиционному кандидату в депутаты, и решили назначить на ее место сторонника "Грузинской мечты", объяснили акцию протеста бастующие учителя.

В октябре текущего года в селе Ламбало была убита 14-летняя девушка, 10 октября полиция Грузии сообщила, что задержан взрослый мужчина, который был ее сожителем. Омбудсмен Грузии Леван Иоселиани, комментируя инцидент, заявил, что власти недостаточно работают с проблемой детских и принудительных браков в стране. По словам матери погибшей, ее дочь два месяца назад была похищена с целью женитьбы, и 27-летний мужчина угрожал убить семью, если они захотят ее забрать, хотя сама девушка не хотела выходить замуж. 12 октября стало известно, что полицейские задержали дядю убитой девочки по обвинению в принуждении несовершеннолетней к браку и в сокрытии информации о преступлении.

15 октября активисты провели акцию перед зданием парламента Грузии в Тбилиси. Они потребовали расследовать бездействие руководства школы, в которой училась 14-летняя девочка, убитая своим сожителем.

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