15 октября 2023, 22:51

Участники акции в Тбилиси указали на вину школы в деле об убийстве 14-летней девочки

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Активисты провели акцию перед зданием парламента Грузии в Тбилиси. Они потребовали расследовать бездействие руководства школы, в которой училась 14-летняя девочка, убитая своим сожителем.

Как сообщал "Кавказский узел", в селе Ламбало была убита 14-летняя девушка, 10 октября полиция Грузии сообщила, что задержан взрослый мужчина, который был ее сожителем. Омбудсмен Грузии Леван Иоселиани, комментируя инцидент, заявил, что власти недостаточно работают с проблемой детских и принудительных браков в стране. По словам матери погибшей, ее дочь два месяца назад была похищена с целью женитьбы, и 27-летний мужчина угрожал убить семью, если они захотят ее забрать, хотя сама девушка не хотела выходить замуж. 12 октября стало известно, что полицейские задержали дядю убитой девочки по обвинению в принуждении несовершеннолетней к браку и в сокрытии информации о преступлении.

Для ряда регионов Грузии актуальна проблема ранних и принудительных браков. В сентябре 2022 года в Дманисском районе был задержан местный житель, который принуждал свою 20-летнюю дочь выйти замуж против ее воли, из-за чего она пыталась покончить с собой. В ноябре 2019 года после случая с похищением 15-летней девушки в НПО Грузии также предлагали ввести в школах программы для предупреждения ранних браков. Необходимо повышать уровень осведомленности о ранних браках среди школьников, указал руководитель НПО "Ассоциация молодых юристов" Сулхан Саладзе.

Сегодня активисты, шокированные убийством девочки, провели акцию на проспекте Руставели. Протестующие стояли молча с плакатами  «Ребёнок - не жена», «Школа убила Айтаж, арестовать директора школы», передал с места событий корреспондент "Кавказского узла".

На "Кавказском узле" опубликован материал "Ранние браки в Грузии: традиция или дурная привычка?".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Правозащитники потребовали от властей Грузии защитить права женщин", "Активистки в Баку выступили против гендерного неравноправия", "Забронирована": девочке из пригорода Тбилиси в 11 лет определили жениха".

Автор: Галина Готуа источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

15 октября 2023, 21:52

15 октября 2023, 20:52

  • Офицер в Северной Осетии осужден за аферу со справкой о боевых ранах

    Замкомандира мотострелкового батальона из Северной Осетии Ашот Тащьян получил год колонии общего режима за мошенничество с использованием служебного положения. Он предложил подчиненному военнослужащему помочь с оформлением справки о получения ранения в Украине, по которой положена социальная выплата в 3 млн рублей, установил суд.

15 октября 2023, 19:53

15 октября 2023, 18:55

15 октября 2023, 17:57

  • 1 Власти Швейцарии сочли безопасным возвращение Али Батаева в Чечню

    Уроженец Чечни Али Батаев получил отказ в предоставлении защиты в Швейцарии, власти которой вопреки доводам адвоката сочли, что депортация на родину безопасна для Батаева. Правозащитная организация "Вайфонд" назвала недопустимым утверждение властей Швейцарии об улучшении ситуации с правами человека в Чечне.

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи