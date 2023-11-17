Грузинская оппозиция назвала ремонт проспекта Руставели попыткой превенции протеста

17 ноября 2023, 00:57

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Мэрия Тбилиси анонсировала масштабные восстановительные работы на центральном проспекте Тбилиси, где традиционно проводятся акции протеста. Правящая партия таким образом решила избежать уличных протестов в преддверии выборов, считают оппозиционеры и евродепутат Виола фон Крамон.

Как писал "Кавказский узел", 13 ноября в Грузию не пустили британского консультанта "Единого национального движения" Бэна Маллета. Оппозиционеры связали это с избирательной кампанией перед запланированными на 2024 год выборами в парламент.

8 ноября Еврокомиссия рекомендовала предоставить Грузии статус кандидата в члены Евросоюза, указав при этом на девять приоритетов, на которые должны обратить внимание власти страны, в том числе деолигархизация, судебная реформа и соблюдение прав человека.

О планах начать восстановительные работы на проспекте Руставели в 2024 году 16 ноября объявил мэр Тбилиси Каха Каладзе. Первый этап реконструкции, по его словам, предусматривает восстановление зданий, последний - обновление дорожной инфраструктуры и подземных коммуникаций. Согласно сообщению главы города, работы продлятся более двух лет, передал корреспондент "Кавказского узла".

Оппозиционная партия «Единое национальное движение» отреагировала на это сообщение, расценив план обновления центрального проспекта столицы политически мотивированным ходом. Глава фракции ЕНД в горсовете Тбилиси Ираклий Надирадзе уверен, что правящая партия таким образом решила оградить себя от масштабных уличных протестов в преддверии выборов.

«Факт, что «Грузинская мечта» очень боится приближающихся выборов. Мы считаем, что план обновления проспекта Руставели связан со страхом перед акциями протеста. Каха Каладзе уже давно является мэром Тбилиси, а «Грузинская мечта» много лет у власти, но о реконструкции проспекта Руставели до сих пор никто не задумывался. Очевидно, это им понадобилось именно в год выборов. Даже если они перекопают не только проспект Руставели, но и весь Тбилиси, они не смогут остановить митинги в случае фальсификации выборов», - заявил Надирадзе в эфире телекомпании "Пирвели".

Депутат Европарламента Виола фон Крамон также обратила внимание на заявление мэрии о планируемом ремонте главного проспекта Тбилиси. "Тот, кто придумал перекрыть проспект Руставели в 2024 году, в год выборов, и так избежать массовых демонстраций, продемонстрировал типично советский стиль решения проблемы", - заявила она в соцсети X (бывший Twitter).

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