Утвержден приговор Беньяшу* по делу о нападении на силовика

16 ноября 2023, 21:24

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Краснодарский краевой суд оставил в силе штраф Михаилу Беньяшу* по делу о нападении на силовика. Беньяш* сообщил о планах подать кассационную жалобу.

Как писал "Кавказский узел", 9 сентября 2018 года адвокат Михаил Беньяш* был задержан в Краснодаре вместе с участниками несогласованного митинга против пенсионной реформы. По версии следствия, Беньяш*, стремясь уклониться от составления административного протокола, "умышленно применил насилие" к полицейским, причинил им физическую боль, "схватил и укусил за руку" одного из оперуполномоченных. 6 марта суд приговорил Михаила Беньяша* к штрафу в 30 тысяч рублей, признав его виновным. Беньяш* отказался признать вину и заявил, что будет обжаловать приговор.

20 июля Европейский суд по правам человека вынес решение по жалобам на задержание Михаила Беньяша в день акции против повышения пенсионного возраста в 2018 году и на арест в 2021 году. Это решение не повлияет на власти России и не будет исполнено, указал Михаил Беньяш*.

Краснодарский краевой суд оставил в силе обвинительный приговор Михаилу Беньяшу*. Беньяш уверяет, что в деле нет ни одного доказательства его вины и планирует обжаловать приговор в кассационной инстанции, сообщила сегодня "Сота".

Михаил Беньяш*, комментируя решение суда в своем Telegram-канале. отметил, что приговор был вынесен на основании сфальсифицированных доказательств. По его словам, только показаний эксперта и травматолога хватило, чтобы признать его невиновность. Доказательством вины, в частности стали протоколы осмотра места происшествия: парковки УВД Краснодара, отметил он. "Согласно этим протоколам видеокамер на месте происшествия не было обнаружено, а это означает что? - Правильно! Это означает, что Беньяш* виновен", - написал он сегодня.

Михаил Беньяш* – краснодарский адвокат, известный участием в делах задержанных на митингах, подвергшийся резонансному уголовному преследованию по делу о применении насилия к представителю власти, а затем оштрафованный по статье о дискредитации армии. В конце 2022 года Беньяш* был внесен в список иноагентов, отстранен от ведения дел, а в начале 2023 года лишен адвокатского статуса, говорится в биографической справке, подготовленной "Кавказским узлом".

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