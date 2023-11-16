Дольщики ЖК "Мультиплекс Кино" в Краснодаре рассказали о своих мытарствах

16 ноября 2023, 08:21

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Госпитализированный во время голодовки Алексей Богушев сумел своей акцией привлечь внимание надзорного ведомства к проблеме обманутых дольщиков ЖК "Мультиплекс Кино", ему назначен прием у прокурора края. Проблема остается актуальной из-за равнодушия властей к этому вопросу, заявили другие дольщики.

Как информировал "Кавказский узел", 14 ноября на четвертый день голодовки обманутый дольщик ЖК "Мультиплекс Кино" Алексей Богушев был госпитализирован.

18 апреля 2019 года стало известно, что застройщики ЖК "Кино" в Краснодаре обвинены в том, что собрали деньги с более 1000 дольщиков на строительство жилья, однако дом так и не построили.

Богушев рассказал о реакции властей на его госпитализацию

15 ноября, после госпитализации, Алексею Богушеву позвонили сотрудники администрации и прокуратуры Краснодарского края и справились о его здоровье. Богушев попросил встречи с прокурором края Сергеем Табельским. Предварительно она запланирована на 16 ноября. Об этом рассказал сам Богушев.

"Когда меня госпитализировали, то сразу же я был обследован. Поставлен диагноз. Проблема возникла в виду долгого пребывания на холоде, как пояснили медики. Воспалились почки. Боли у меня сильные по настоящее время, не смотря на обезболивание. Прописан постельный режим, и выписаны лекарства. Разрешили проходить лечение дома. Сегодня я приехал домой и лежу под одеялом. Проводить голодовку и стоять у администрации края я пока не в состоянии из-за сильных болей", – сказал Богушев корреспонденту "Кавказского узла".

Он добавил, что из-за состояния здоровья не может пойти на прием к прокурору, поэтому дольщики выберут другого представителя.

Обманутая дольщица Татьяна Тохадзе рассказала, что дольщики выбрали ее для переговоров с прокурором и что главный вопрос, который волнует всех обманутых дольщиков, это участие в процессе прокурора, так как дело касается жилищного вопроса неопределенного круга лиц, и дольщики считают, что государство в лице прокуратуры, как защитника закона и прав граждан, должно принимать участие в восстановлении справедливости и давать свои юридические оценки происходящему.

"Мы очень надеемся на положительный исход и согласие прокурора принять участие в процессе для защиты наших прав. В настоящее время я готовлюсь к этой встрече, чтобы представить прокурору все необходимые документы, которые будут рассматриваться арбитражным судом 20 ноября в Ростове-на-Дону", – пояснила Татьяна Тохадзе корреспонденту "Кавказского узла".

Борьба людей в одиночку без помощи государственных служащих идет очень сложно и долго. На нервной почве некоторые обманутые дольщики получили тяжелые заболевания, потеряли веру в закон и в справедливость, около 20 человек умерло, так и не дождавшись своих квартир, отметила она.

"Среди нас много пожилых, больных людей, одиноких родителей, несовершеннолетних детей. То есть социально незащищенных, для которых квартиры в недостроенных домах – это единственное жилье", – пояснила Тохадзе.

Обманутые дольщики пожаловались на равнодушие властей к их проблеме

По словам обманутого дольщика Стаса Долматова, он с супругой в 2016 году занимался бизнесом и решил купить офис. Они купили две квартиры и коммерческое помещение в ЖК "Кино". "Все обошлось нам в 7,5 миллионов. Примерно через год поняли, что ничего не строится. В 2017 году на собрании мы были объявлены долгостроем, на который ФЗ 214 и страховка как бы не распространились. Мы в жизни столкнулись с тем, как именно не работают федеральные законы, изданные в нашей стране", – сказал Долматов корреспонденту "Кавказского узла".

Далее дольщики создали инициативную группу, и сами стали активно заниматься восстановлением своих прав. Долматов подчеркнул, что разочаровался в государстве, так как со стороны властей, по его мнению, нет поддержки обманутых дольщиков.

Супруги Анна и Олег Бондаренко также купили квартиру в ЖК "Кино". "Мы участвовали во всех собраниях, судах. И очень переживали… В 2018 году мы были признаны потерпевшими по уголовному делу наших застройщиков, но до сих пор толка от этого никакого: ни денег, ни квартиры", – сказала Анна Бондаренко корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, за шесть лет ожидания из-за сильного стресса она заболела онкологией.

Олег Мязин из Тольятти купил в Краснодаре две квартиры в ЖК "Кино", так как семья из шести человек (четверо взрослых и двое детей) планировала переехать в Краснодар. Квартиры покупали через риэлторов. "Никто из нас так и не понял, как "по закону" можно так легко в Краснодарском крае обмануть столько людей, собрать просто так столько денег, присвоить их, немного посидеть в тюрьме, выйти на свободу и продолжать [незаконную деятельность]", – сказал Мязин корреспонденту "Кавказского узла".

Он считает, что причиной этого является коррупция.

Владимир Лазукин с супругой также приобрели квартиру в ЖК "Кино". "Для покупки я взял в кредит миллион рублей на тот период и отдали все сбережения, которые были. Кредит я до сих пор не погасил. Я инвалид, ветеран вооружённых сил России, увы, в условиях капитализма это никому не интересно", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Обманутые дольщики направляли жалобы в различные инстанции, но результата не добились, отметил он. "Суд настолько независим, что спокойно может менять или подменять закон, в том числе сроки на подачу жалоб, отменять свои же решения, выходя за рамки предоставленных полномочий, и все за этим спокойно наблюдают? Но это не так, суд обязан подчиняться закону, а правоохранительные и надзорные органы должны следить, чтобы этот закон не нарушался, а те судьи, которые нарушают законы, должны привлекаться по статьям Уголовного кодекса за вынесение заведомо неправосудных решений", – подчеркнул Лазукин.

Ирина Усачева и ее родители купили квартиру в ЖК "Кино", потому что застройщики презентовали проект на форуме в Сочи, где были и федеральные, и краевые высокопоставленные чиновники. "Мы не могли поверить, что мошеннические проекты могут выставляться на таких форумах, поэтому квартиру покупали спокойно. Но когда поняли, что нас обманули, то было уже поздно", – пояснила Усачева корреспонденту "Кавказского узла".

Анфиса Акимова и ее супруг купили в 2015 году в ЖК "Кино" две квартиры. "Когда поняли, что нас обманули, то муж настолько пребывал в стрессе, что умер. Поэтому его смерть напрямую связана с этой квартирой. Он себя просто извел. Я признана потерпевшей по этой квартире", – рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По ее мнению, проблема обманутых дольщиков остается в стране актуальной из-за равнодушия к ней властей.

Обманутые дольщики Алла Харламова, Светлана Евдокимова, Олеся Рослова, Светлана Горелкина, Людмила Панфилова и другие также пожаловались корреспонденту "Кавказского узла" на равнодушие властей к их проблемам. Все они выразили готовность поехать на суд в Ростове-на-Дону, а также заявили, что надеются на участие в этом суде прокуратуры.

В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликована статья "Дольщики: юристы советуют, как избежать обмана", в которой собраны советы для тех, кто стал жертвой обмана при долевом строительстве или желает обезопасить себя от подобных проблем.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.