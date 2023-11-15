Продлен арест азербайджанского активиста Афияддина Мамедова

15 ноября 2023, 15:02

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Суд в Баку продлил на два месяца срок ареста лидера профсоюзного движения Афияддина Мамедова, обвиненного в нападении на человека. Защита пообещала обжаловать это решение.

Как писал "Кавказский узел", Афияддин Мамедов в бакинском СИЗО-1 лишен возможности воспользоваться своим правом на телефонные разговоры, сообщила 2 ноября его адвокат Зибейда Садыгова после посещения подзащитного. Кроме того, медработники Пенитенциарной службы игнорируют его проблемы со здоровьем, отметила она.

20 сентября председатель независимой Конфедерации профсоюзов "Рабочая платформа" и член правления движения "Демократия 1918" (D-18) Афияддин Мамедов был задержан около своего дома. По данным соратников Мамедова, подошедший к нему человек ранил себя ножом и затем бросил нож. На следующий день суд арестовал Мамедова на два месяца по обвинению в хулиганстве и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. 3 октября суд отказался перевести активиста под домашний арест. Сам активист заявил, что его преследуют из-за профсоюзной деятельности.

Хатаинский райсуд Баку сегодня удовлетворил представление следствия о продлении срока ареста Мамедова еще на два месяца, до 20 января, сообщила корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Зибейда Садыгова.

"Следствие мотивировало продление ареста необходимостью проведения процессуальных действий, в частности, проведения очной ставки Мамедова с «потерпевшим» и «получением результатов экспертиз». Однако непонятно, почему они до сих пор не проводили очной ставки и не назначали экспертизы? Ведь иных следственных действий с участием Мамедова, помимо тех, что были проведены в начале расследования, не было", - сказала она.

Решение суда будет обжаловано, отметила Садыгова. "Если апелляция не будет удовлетворена, мы будем ходатайствовать об изменении меры пресечения на домашний арест", - сказала адвокат.

Формально предварительное заключение Мамедова на четыре месяца возможно, поскольку одно из обвинений – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью - относится к тяжким преступлениям, по которым суд уже изначально мог бы избрать меру пресечения сроком на четыре месяца.

Мамедову предъявлены обвинения по статьям 221.3 (хулиганство с применением оружия) и 126.1 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) УК Азербайджана, по которым ему грозит лишение свободы на срок до 8 лет.

"Однако все это лишь формально. Фактически же никаких первичных достоверных доказательств вины Мамедова не было представлено для обоснования его ареста. С другой стороны, следствие может проводиться и без содержания его под стражей. Вообще же, правда в том, что на самом деле потерпевшим является сам Мамедов. Человек, выдаваемый за потерпевшего, так сильно ударил его по носу, что врач СИЗО диагностировал у него перелом носовой кости и отметил необходимость хирургической операции. Однако никаких мер для проведения операции не проводится", - рассказала адвокат.

Садыгова добавила, что обращалась для госпитализации и операции Мамедова в Пенитенциарную службу, Главное медуправление Минюста и к руководству бакинского СИЗО-1. "Но никаких ответов не получила. Обычно на мои обращения отвечают сразу - их отклоняют. Но в данном случае пока ответов нет. По закону они должны ответить в течение 15 дней. Эти сроки истекают в середине и конце следующей недели, потому что в разные ведомства я отправляла обращения в разные дни", - рассказала Зибейда Садыгова.

Право Мамедова на телефонные разговоры частично восстановлено, добавила она. "Афияддину позволяют звонить только родным. Но он хочет связываться и со своими соратниками. Однако ему не дают это делать. Даже мне он в последнее время не может звонить. У него перед звонком спрашивают, куда он звонит. Если не домой, то не позволяют воспользоваться телефоном. Это незаконно потому, что арестант может в неделю дважды по 15 минут звонить не только своим близким, но и другим лицам, представляющим его законный интерес", - отметила Садыгова.

В первое время после ареста Мамедов поддерживал связи с соратниками, сообщил общественный активист, бывший глава движения «Демократия 1918» Ахмед Мамедли. "Однако уже более месяца он не может звонить нам и таким образом лишен возможности быть в курсе общественных событий и деятельности профсоюзов", - сказал он сегодня корреспонденту "Кавказского узла".

В Хатаинском суде подтвердили информацию о продлении срока ареста Мамедова. Представители следственного органа оказались недоступны для комментариев.

Напомним, в сентябре активисты движения "Демократия 1918" прекратили деятельность организации ввиду отсутствия в Азербайджане условий для свободной политической деятельности. При этом пофсоюзные структуры и студенческая организация, действовавшие при движении, продолжили работу.

Афияддин Мамедов и ранее подвергался преследованиям. Так, в феврале суд в Баку арестовал его на 30 суток после акции в поддержку активиста Бахтияра Гаджиева. Мамедов был признан виновным в мелком хулиганстве.

В ноябре 2022 года Афияддин Мамедов был арестован на 30 суток по обвинению в неподчинении силовикам. Он заявил, что был избит силовиками после задержания.

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