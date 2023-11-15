15 ноября 2023, 11:29

Офицер из Волгограда убит в военной операции

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Волгоградец Александр Хожайнов погиб в военной операции на Украине, сообщили в военкомате. С начала военной операции официально подтверждена гибель в ней не менее 598 бойцов из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", Дмитрий Тарасов погиб в военной операции на Украине, сообщила 13 ноября мэрия Камышина. Таким образом, была официально подтверждена гибель в военной операции на Украине не менее 597 бойцов из Волгоградской области.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям погибших поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории погибших бойцов из других регионов.

В военной операции на Украине погиб 49-летний волгоградец Александр Хожайнов, информацию родственников о его гибели подтвердили в военкомате, сообщило 14 ноября V1.ru.

По словам сотрудника военкомата, Хожайнов был мобилизован и "выполнял боевые задачи в рамках спецоперации на Украине в должности командира мотострелкового взвода и в звании старшего лейтенанта", пишет издание.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. 28 октября министр обороны отчитался президенту о ее завершении, однако соответствующего указа не последовало. Юристы пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен указ президента, пояснил пресс-секретарь Путина.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 598 бойцов из Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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Примечание:

"Пять военных из Краснодарского края убиты на Украине", "Власти сообщили о гибели на Украине военного из Дагестана", "Четверо жителей Ставрополья убиты в ходе СВО".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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