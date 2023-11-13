13 ноября 2023, 18:35

Военный из Камышина погиб на Украине

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Дмитрий Тарасов погиб в военной операции на Украине, сообщила мэрия Камышина. С начала военной операции официально подтверждена гибель в ней не менее 597 бойцов из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", к 9 ноября была официально подтверждена гибель в военной операции на Украине не менее 596 бойцов из Волгоградской области.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям погибших поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории погибших бойцов из других регионов.

На территории камышинской части войск радиационной, химической и биологической защиты состоялось открытие мемориальных досок погибшим участникам военной операции, сообщила сегодня администрация Камышина.

Наряду с именами бойцов, о чьей гибели власти сообщали ранее, в публикации названо имя Дмитрия Тарасова.

Дмитрий Тарасов в 2021 году заключил контpакт и служил водителем в камышинской части войск радиационной, химической и биологической защиты. 21-летний боец погиб 4 сентября в военной операции на Украине, говорится в публикации, размещенной 10 сентября в сообществе "Жесть. Камышин" в соцсети "ВКонтакте".

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 597 бойцов из Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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Примечание:

"Пять военных из Краснодарского края убиты на Украине", "Власти сообщили о гибели на Украине военного из Дагестана", "Четверо жителей Ставрополья убиты в ходе СВО".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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