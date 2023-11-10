Родные погибших. Скриншот фото с сайта музея "Сталинградская битва" от 09.11.23, https://stalingrad-battle.ru/about/m-news/2023/12566/

10 ноября 2023, 00:28

Десять военных из Волгоградской области погибли на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Никита Кочуев, Павел Бакумов, Алексей Денисов, Алексей Колесниченко, Иван Колотенко, Андрей Корбут, Олег Татарников, Михаил Шевченко, Сергей Иванов, Геннадий Биолиев погибли на Украине, сообщили власти. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 596 военных из Волгоградской области.

"Кавказский узел" писал, что Ислам Исмаилов стал 586-м военным из Волгоградской области, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором приведены истории бойцов из других регионов юга России, убитых в военной операции на Украине.

Матрос Никита Кочуев, рядовые Павел Бакумов, Алексей Денисов, Алексей Колесниченко, Иван Колотенко, Андрей Корбут и Олег Татарников погибли на Украине, сообщил 9 ноября музей-панорама "Сталинградская битва", отчитываясь о передаче орденов Мужества родным погибших.

Никита Кочуев родом из Волгограда, он служил старшим механиком-водителем мотострелкового отделения мотострелковой роты. 36-летний Павел Бакумов служил радиотелефонистом. Погиб 19 июня. У него остались родители, жена и четырехлетний сын, сообщило 9 ноября издание V1.

27-летний Андрей Корбут был мобилизован, погиб 8 июня, похоронен в Городищенском районе, сообщило 29 июня издание "Высота 102".

Власти Руднянского района 30 октября сообщили о гибели на Украине 35 летнего Михаила Шевченко. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале районной администрации.

28-летний Сергей Иванов погиб 15 сентября. У него остались жена и дочь, сообщила районная администрация 21 сентября.

17 июля власти Руднянского района сообщили о гибели жителя села Матышево, 45-летнего добровольца Геннадия Биолиева, у которого осталось восемь детей.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 596 жителей Волгоградской области. Всего с начала спецоперации власти и силовики к 00.20 мск 10 ноября сообщили о гибели на Украине не менее 2865 бойцов с юга России, в том числе 1406 - из СКФО и 1459 - из ЮФО."Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Семь военных из Волгоградской области убиты на Украине", "Власти сообщили о гибели на Украине 26 военных из Краснодарского края", "Бывшие бойцы ЧВК "Вагнер" создали свой отряд в составе спецназа "Ахмат".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

09 ноября 2023, 23:30

  • Новые пошлины осложнили жизнь предпринимателям и покупателям в Южной Осетии

    После ввода Россией вывозных пошлин продуктов на полках магазинов Южной Осетии стало меньше, спустя время они появились, но заметно подорожали. Ситуация ударила и по простым жителям, и по предпринимателям, рассказали югоосетинские политики. По их мнению, вопрос обложения пошлинами товаров нужно решать на уровне руководства России и Южной Осетии.

09 ноября 2023, 22:34

  • Освобожденный Леван Дотиашвили вернулся в Грузию

    Леван Дотиашвили, задержанный близ села Кирбали, находится в Грузии и будет выступать свидетелем по делу об убийстве Тамаза Гинтури, сообщила Служба госбезопасности страны. КГБ Южной Осетии распространил заявление, что Дотиашвили раскаялся и обвинил власти Грузии в невнимании к приграничным селам.

09 ноября 2023, 21:35

  • Меликов вступился за дагестанских бойцов

    Хабиб Нурмагомедов, Махмуд Магомедов и Ислам Махачев, проявив сострадание к палестинцам, выразили общедагестанскую позицию, а их высказывания были неверно истолкованы, заявил глава Дагестана и призвал спортсменов и их оппонентов к примирению.

09 ноября 2023, 20:45

09 ноября 2023, 20:01

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи