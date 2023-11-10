Десять военных из Волгоградской области погибли на Украине

10 ноября 2023, 00:28

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Никита Кочуев, Павел Бакумов, Алексей Денисов, Алексей Колесниченко, Иван Колотенко, Андрей Корбут, Олег Татарников, Михаил Шевченко, Сергей Иванов, Геннадий Биолиев погибли на Украине, сообщили власти. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 596 военных из Волгоградской области.

"Кавказский узел" писал, что Ислам Исмаилов стал 586-м военным из Волгоградской области, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором приведены истории бойцов из других регионов юга России, убитых в военной операции на Украине.

Матрос Никита Кочуев, рядовые Павел Бакумов, Алексей Денисов, Алексей Колесниченко, Иван Колотенко, Андрей Корбут и Олег Татарников погибли на Украине, сообщил 9 ноября музей-панорама "Сталинградская битва", отчитываясь о передаче орденов Мужества родным погибших.

Никита Кочуев родом из Волгограда, он служил старшим механиком-водителем мотострелкового отделения мотострелковой роты. 36-летний Павел Бакумов служил радиотелефонистом. Погиб 19 июня. У него остались родители, жена и четырехлетний сын, сообщило 9 ноября издание V1.

27-летний Андрей Корбут был мобилизован, погиб 8 июня, похоронен в Городищенском районе, сообщило 29 июня издание "Высота 102".

Власти Руднянского района 30 октября сообщили о гибели на Украине 35 летнего Михаила Шевченко. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале районной администрации.

28-летний Сергей Иванов погиб 15 сентября. У него остались жена и дочь, сообщила районная администрация 21 сентября.

17 июля власти Руднянского района сообщили о гибели жителя села Матышево, 45-летнего добровольца Геннадия Биолиева, у которого осталось восемь детей.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 596 жителей Волгоградской области. Всего с начала спецоперации власти и силовики к 00.20 мск 10 ноября сообщили о гибели на Украине не менее 2865 бойцов с юга России, в том числе 1406 - из СКФО и 1459 - из ЮФО."Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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