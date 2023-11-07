07 ноября 2023, 14:32

Власти подтвердили гибель на Украине жителя Даниловского района

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Ислам Исмаилов из Даниловского района погиб во время военной операции, сообщили власти. С начала спецоперации на Украине подтверждена гибель в ходе нее не менее 586 жителей Волгоградской области.

Как сообщал "Кавказский узел", 6 ноября стало известно о гибели на Украине Ивана Болдырева. Он стал, по меньшей мере, 585-м жителем Волгоградской области, чья гибель во время специальной военной операции (СВО) была подтверждена официально.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором приведены истории бойцов из Краснодарского края, убитых в военной операции на Украине.

Во время проведения спецоперации на Украине погиб Ислам Исмаилов, сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте" администрация Ореховского сельского поселения Даниловского района.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 586-ти жителей Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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Примечание:

"Житель Волгоградской области убит в зоне СВО", "Семь военных из Волгоградской области убиты на Украине", "Власти сообщили о гибели на Украине 26 военных из Краснодарского края".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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