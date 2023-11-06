06 ноября 2023, 20:20

Военный из Волгоградской области убит на Украине

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Военнослужащий Иван Болдырев погиб в военной операции на Украине, сообщил депутат Андрей Гимбатов. С начала военной операции официально подтверждена гибель в ней не менее 585 бойцов из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", мобилизованный Владимир Дударев погиб в военной операции на Украине, сообщила сегодня мэрия Урюпинска. Таким образом, была официально подтверждена гибель в военной операции не менее 584 бойцов из Волгоградской области.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям погибших поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории погибших бойцов из других регионов.

Военнослужащий Иван Болдырев погиб в военной операции на Украине, сообщил в своем телеграм-канале депутат Госдумы от Волгоградской области Андрей Гимбатов. "Сегодня простились с Иваном в родном для него Котельниковском районе", - написал он.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 585 бойцов из Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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Примечание:

"Девять военных из Волгоградской области погибли на Украине", "Боец из Волгограда убит в военной операции", "Артиллерист из Фролово убит в военной операции".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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