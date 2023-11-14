Двое военных из Кабардино-Балкарии погибли на Украине

14 ноября 2023, 18:09

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Роман Саломахин и Михаил Безин погибли на Украине, сообщила сегодня администрация Майского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 114 военных из Кабардино-Балкарии.

"Кавказский узел" писал, что Марат Умаров и Тепсоруко Тлиашинов погибли на Украине. Общее число уроженцев Кабардино-Балкарии, гибель которых на Украине подтвердили власти, достигло 112.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором приведены истории бойцов из Краснодарского края, убитых в военной операции на Украине.

Военнослужащие Роман Саломахин и Михаил Безин погибли в ходе военной операции на Украине, их родным переданы ордена Мужества, сообщила сегодня администрация Майского района в своем Telegram-канале. Другие сведения о погибших в сообщении не приведены.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 114 жителей Кабардино-Балкарии. "Кавказскому узлу" известны имена 92 из них, о гибели еще 22 бойцов стало известно из отчета властей о выплате компенсаций родным погибших на Украине в 2022 году. Всего власти и силовики на 17.30 мск 14 ноября сообщили о гибели на Украине как минимум 2891 военного с юга России, в том числе 1416 – из СКФО и 1475 – из ЮФО.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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