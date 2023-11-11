Двое жителей Терского района убиты в ходе СВО

11 ноября 2023, 11:14

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Марат Умаров и Тепсоруко Тлиашинов погибли на Украине, сообщили власти Терского района. С начала военной операции подтверждена гибель в ходе нее не менее 112 жителей Кабардино-Балкарии.

Как сообщал "Кавказский узел", 25 октября стало известно, что на Украине погиб Сергей Лазарев из Майского района. Он стал, по меньшей мере, 110-м жителем Кабардино-Балкарии, чья гибель во время специальной военной операции была подтверждена официально.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором приведены истории бойцов из Краснодарского края, убитых в военной операции на Украине.

Во время спецоперации на Украине погибли военнослужащие Марат Умаров из села Нижний Акбаш и Тепсоруко Тлиашинов из села Арик. Оба посмертно награждены орденами Мужества, сообщил 10 ноября в своем телеграм-канале исполняющий обязанности главы администрации Терского района Асланби Хуштов.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 112 жителей Кабардино-Балкарии. "Кавказскому узлу" известны имена 90 из них, о гибели еще 22 бойцов стало известно из отчета властей о выплате компенсаций родным погибших на Украине в 2022 году.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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