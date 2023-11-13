13 ноября 2023, 04:58
Начальник подведомственного МВД санатория задержан в Анапе
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Начальник санатория "Юность" МВД России задержан в Анапе по подозрению в злоупотреблениями должностными полномочиями.
По данным следствия, руководитель федерального казенного учреждения здравоохранения (ФКУЗ) "Санаторий "Юность" МВД России" фиктивно трудоустроил не менее 110 человек и оформил на них отпуска без сохранения заработной платы.
С 2019 по 2022 годы в экономический департамент министерства внутренних дел Российской Федерации предоставлялись завышенные сведения о количестве работников санатория, в результате необоснованно расходовались бюджетные средства, говорится в сообщении, опубликованном 12 ноября в телеграм-канале Следственного управления Следственного комитета России по Краснодарскому краю.
В санатории прошли обыски, была изъята документация. Назначена бухгалтерская экспертиза. Начальник санатория задержан, он заключен под стражу по ходатайству следователя.
"Кавказский узел" писал также, что в мае 2021 года был задержан по обвинению в злоупотреблении полномочиями (часть 2 статьи 201 УК РФ) на посту директора санаторно-курортного комплекса "Знание" Дмитрий Богданов. В 2016 году общество "Знание", просуществовавшее 75 лет, должно было ликвидироваться, а все имущество общества - передано в дар Российской Федерации. Богданов, по версии следствия, злоупотребил полномочиями, не передав государству пансионат общества. В сентябре 2012 года следователи смягчили ему меру пресечения и освободили из-под домашнего ареста.
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Автор: "Кавказский узел"
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