Житель Краснодара оштрафован за дискредитацию армии

12 ноября 2023, 06:13

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Валерий Балаганский из Краснодара оштрафован на 30 тысяч рублей за публичные действия, направленные на дискредитацию вооруженных сил Российской Федерации.

Как сообщал "Кавказский узел", ответственность за дискредитацию вооруженных сил была введена 4 марта 2022 года. Жители страны, в том числе регионов СКФО и ЮФО, после этого стали подвергаться преследованию по статье 20.3.3 КоАП РФ "Дискредитация вооруженных сил России". Она предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей. При этом повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Житель Краснодара Валерий Балаганский оштрафован на 30 тысяч рублей за дискредитацию российской армии. Соответствующее решение вынес Советский районный суд, пишут 11 ноября "Кавказ.Реалии"*.

В постановлении суда указано, что Балаганский совершил "публичные действия, направленные на дискредитацию использования вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации". Произошло это 5 сентября. Не уточняется, какие конкретно публичные действие совершил оштрафованный. В суде Балаганский вину признал.

"Кавказский узел" также писал, что 9 ноября стало известно о штрафе жителю Новокубанского района Виталию Шараеву за дискредитацию армии.

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