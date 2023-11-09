Критика военной операции обернулась штрафом жителю Кубани

09 ноября 2023, 06:24

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Суд в Новокубанском районе оштрафовал на 30 тысяч рублей местного жителя Виталия Шараева, признав, что его фразы с критикой спецоперации на Украине дискредитировали российских военных.

Как сообщал "Кавказский узел", ответственность за дискредитацию вооруженных сил была введена 4 марта 2022 года. Жители страны, в том числе регионов СКФО и ЮФО, после этого стали подвергаться преследованию по статье 20.3.3 КоАП РФ "Дискредитация вооруженных сил России". Она предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей. При этом повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

По версии следствия, житель Новокубанского района Виталий Шараев, находясь в местном отделе полиции, выкрикивал фразы в том числе с критикой военной операции на Украине. Содержание этих фраз силовики сочли дискредитирующим российских военных и составила на Шараева протокол.

Суд оштрафовал Шараева на 30 тысяч рублей, передали 8 ноября "Кавказ. Реалии"*.

В карточке дела на сайте Новокубанского районного суда уточняется, что Шараев оштрафован по статье 20.3.3 "Дискредитация вооруженных сил России".

Комментариев от Виталия Шараева или его представителей не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что 6 ноября стало известно, что силовики в Темрюкском районе составили протокол о дискредитации военнослужащих на местного жителя Александра Семиболотного.

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