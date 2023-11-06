Житель Темрюкского района обвинен в дискредитации армии

06 ноября 2023, 07:39

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Силовики в Темрюкском районе составил протокол о дискредитации военнослужащих на местного жителя Александра Семиболотного.

Как сообщал "Кавказский узел", ответственность за дискредитацию вооруженных сил была введена 4 марта 2022 года, после этого жители России, в том числе регионов СКФО и ЮФО, стали подвергаться преследованию по статье 20.3.3 КоАП РФ. Она предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей. При этом повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Сотрудники правоохранительных органов в Темрюкском районе составили протокол о дискредитации военных на местного жителя Александра Семиболотного, передали 5 ноября "Кавказ. Реалии"*.

Издание при этом не привело подробностей по делу Семиболотного, а также не уточнило, за что именно на него составлен протокол.

В карточке дела на сайте Темрюкского районного суда уточняется, что Семиболотный обвинен по статье 20.3.3 КоАП РФ "Дискредитация вооруженных сил России".

Комментариев от Александра Семиболотного или его представителей не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что ранее стало известно, что на другого жителя Темрюкского района, Дмитрия Замятко, также был составлен протокол о дискредитации военнослужащих.

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