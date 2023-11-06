06 ноября 2023, 04:51

Житель Кубани повторно обвинен в дискредитации российской армии

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На жителя Темрюкского района Дмитрия Замятко составлен административный протокол за дискредитацию российской армии. Ранее еще одно его дело поступило в суд, но было прекращено.

Как писал "Кавказский узел", 4 марта 2022 года была введена ответственность за дискредитацию вооруженных сил, после чего жители России, в том числе регионов СКФО и ЮФО, стали подвергаться преследованию по соответствующей административной статье (20.3.3 КоАП РФ). Она предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

В отношении жителя Темрюкского района Дмитрия Замятко повторно составлен административный протокол о дискредитации российской армии. В августе его дело, поступившее в суд, было прекращено, пишут 5 ноября "Кавказ.Реалии"*.

В карточке на сайте суда указано, что Замятко обвинен по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ. Рассмотрение дела запланировано на 7 ноября.

"Кавказский узел" также писал, что 7 октября силовики в Краснодаре составили протокол о дискредитации военных на местного жителя Анзора Квашилаву. Дело было передано в Ленинский райсуд города.

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Примечание:

"Стали известны подробности дела о дискредитации военных сочинцем Никогосяном", "Житель Кубани оштрафован за дискредитацию военных", "Дело жителя Ставрополя о дискредитации армии повторно возвращено в полицию".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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