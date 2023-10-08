Краснодарец обвинен в дискредитации армии

08 октября 2023, 08:27

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Силовики составили на жителя Краснодара Анзора Квашилаву протокол о дискредитации российских военнослужащих.

Как сообщал "Кавказский узел", ответственность за дискредитацию российской армии была введена в уголовное и административное право 4 марта 2022 года. После этого жители российских регионов, в том числе Краснодарского края, стали подвергаться преследованию по статье 20.3.3 КоАП РФ. Максимальное наказание по ней предусматривает для граждан штраф в 50 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Силовики в Краснодаре составили протокол о дискредитации военных на местного жителя Анзора Квашилаву, передали 7 октября "Кавказ. Реалии"*.

Издание при этом не уточнило за что именно был составлен протокол на Квашилаву, а также не привело подробностей по заведенному на него делу.

В карточке дела на сайте Ленинского суда Краснодара указано, что дела на Квашилаву заведено по статье 20.3.3 КоАП "Дискредитация вооруженных сил России". Подробностей также не приведено.

Комментариев от Анзора Квашилавы или его представителей не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что 7 октября стало известно, что суд в Сочи продлил на два месяца срок ареста активистки Марины Мелиховой, обвиняемой по уголовному делу о дискредитации армии.

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