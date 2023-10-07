Продлен арест сочинской активистке Мелиховой

07 октября 2023, 15:51

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Суд в Сочи продлил на два месяца срок ареста активистки Марины Мелиховой, обвиняемой по уголовному делу о дискредитации армии.

Как писал "Кавказский узел", 21 июня силовики в Сочи задержали Марину Мелихову по уголовному делу о дискредитации армии (часть 1 статьи 280.3 УК РФ), после чего суд по ходатайству следствия заключил ее под стражу. В 2022 году Мелихову несколько раз штрафовали по административной статье о дискредитации вооруженных сил.

4 марта 2022 года была введена ответственность за дискредитацию вооруженных сил, после чего жители России, в том числе регионов СКФО и ЮФО, стали подвергаться преследованию по соответствующей административной статье (20.3.3 КоАП РФ). Она предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Суд в Сочи продлил арест Марины Мелиховой на два месяца, до 5 декабря, сообщает сегодня в своем телеграм-канале правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

Кроме того, суд принял решение о передаче дела Мелиховой мировому судье для рассмотрения по существу. При этом уголовные дела по статье о дискредитации армии могут рассматривать только районные суды, и вероятно, что мировой судья не примет дело Мелиховой, сообщили правозащитники.

Сама Мелихова на заседании заявила о незаконности этого решения и попыталась его оспорить, после чего судья распорядился вывести ее из зала, говорится в публикации.

Напомним, Мелихова незадолго до ареста сообщила "Кавказскому узлу", что связывает уголовное преследование с пацифистскими видеороликами, которые она публиковала в соцсетях.

Мелихова - сторонница "Граждан СССР"**. Ранее она была осуждена за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности и отбыла больше двух лет заключения, освободившись летом 2022 года. После освобождения активистка пожаловалась на насилие и нарушение прав в местах лишения свободы.

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