Жители села в Урванском районе добились ремонта водопровода

11 ноября 2023, 15:34

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Рабочие заменили водопроводный насос в Урванском районе после жалоб жителей села Черная Речка на проблему с водоснабжением.

Как писал "Кавказский узел", 28 октября Центр управления регионом (ЦУР) Кабардино-Балкарии сообщил, что в селе Кахун Урванского района устранены прорывы на водопроводе и заменены изношенные трубы после жалоб сельчан на отсутствие водоснабжения.

Центр управления регионом обрабатывает обращения жителей Кабардино-Балкарии, поступающие из соцсетей, через специализированную систему "Инцидент менеджмент", сообщило ведомство 24 мая 2023 года.

В селе Черная Речка восстановлена бесперебойная подача воды после того, как в соцсетях появились жалобы жителей села на недостаточный напор воды, сообщает ЦУР Кабардино-Балкарии в своем телеграм-канале.

"Очень просим провести работы и восстановить нам водоснабжение. Весь день сидим с маленькой струйкой", – приводится в публикации обращение местной жительницы. Когда и в каких соцсетях были размещены обращения, ведомство не указало.

Сотрудники ЦУР направили обращения в администрацию Урванского района. "Бригадой МУП «Водресурс» в оперативном режиме выполнены работы по замене вышедшего из строя глубинного насоса на скважине. Проведены пусконаладочные работы. В настоящее время скважина работает в штатном режиме, водоснабжение восстановлено", - говорится в публикации.

Напомним, жители других населенных пунктов Кабардино-Балкарии также неоднократно жаловались на проблемы с водоснабжением. Так, 16 апреля пользователи соцсети, комментируя отчет властей о ремонте водозабора и дренажа в селе Лечинкай, отметили, что во многих населенных пунктах вода поступает с перебоями или низкого качества.

В феврале жители села Жемтала пожаловались на отсутствие воды, срывы графика ее подвоза и нехватку бутилированной воды в магазинах. Проблема с подачей воды в селе Жемтала существует давно, рассказали сельчане "Кавказскому узлу". По данным местных властей, проблема усугубляется из-за ветхих труб.

В январе 2022 года правительство Кабардино-Балкарии заявило, что в республике за три года в рамках федеральной программы "Чистая вода" построено и реконструировано более 50 объектов водоснабжения. В частности, в 2021 году такие объекты были построены в Урване. Во многих населенных пунктах проблемы с водоснабжением не решены, заявили тогда пользователи соцсети.

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