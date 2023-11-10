Правозащитники назвали возможные мотивы задержаний в Кади-Юрте

10 ноября 2023, 21:06

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Поводом к задержаниям в Кади-Юрте могла стать реакция на палестинские события, однако достоверной информации о причинах рейда силовиков пока нет, отметили опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники. Они разделились во мнениях о том, готовы ли чеченские силовики выполнить приказ Кадырова "стрелять в лоб" в случае беспорядков.

Как писал "Кавказский узел", в селе Кади-Юрт Гудермесского района силовики 8 ноября провели рейд, в ходе которого населенный пункт был полностью оцеплен и заблокирован. Источники сообщили о задержании нескольких десятков местных жителей, по их данным,один из них высказывался в поддержку Палестины.

31 октября глава Чечни Рамзан Кадыров дал указание, чтобы силовики стреляли на поражение в тех участников несанкционированных акций, которые отказываются им подчиняться. Он заявил, что сначала нужно сделать несколько предупредительных выстрелов в воздух, и если участники акций не отреагируют на требование силовиков, то затем стрелять "им в лоб".

Массовые выступления в нынешней ситуации в Чечне невозможны, сказал президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев, комментируя информацию о задержаниях в Кади-Юрте.

"Возможно какое-то локальное недовольство. Например, когда из одного села слишком много молодых людей мобилизовали на военную операцию на Украину. А сейчас, вероятно, это может быть связано с событиями в Палестине. Но если бы выступления были массовыми, то о таких явлениях было бы слышно", - сказал он.

В то же время, по словам Кутаева, даже определенная активность со стороны молодежи, показывает, что ситуация может поменяться. "Несмотря на все угрозы, на уголовные наказания, подстрекательство независимо мыслящих людей к эмиграции, дети вырастают и у них уже свои убеждения. У них свое чувство справедливости, чувство кто прав и виновен. Детонатором для всплеска чувств могут быть события в Палестине. Других поводов сейчас я не вижу", - считает Кутаев.

По его мнению, заявление Кадырова о "выстреле в лоб" является угрозой, которую не все готовы реализовать. "Среди чеченцев силовиков есть единицы, которые готовы убивать чеченцев не по праву. Их все знают, они наперечёт. Но это не означает, что все кто служит, готовы выполнить эти указания", - пояснил Кутаев.

В принципе молодежь Кади-Юрта могла выступить, полагает чеченский правозащитник Оюб Титиев. "Но точной информации, кроме той, что село действительно было заблокировано, нет. Сколько людей забрали, местные жители боятся рассказывать", - сказал Титиев.

По его мнению, операция силовиков была адресной. "Скорее всего, были адреса отдельных людей. Возможно, кого-то задержали раньше, а затем по телефонам, по связям задерживали их знакомых. А село блокировали, чтобы не разбежались те, кого пришли задерживать. По одной из версий, могли задержать молодых людей, которые собирались ехать в Палестину. Но так это или не так - сказать невозможно", - рассказал Титиев.

Он сомневается в том, что все силовики будут стрелять в случае выступлений. "В прежних случаях выступлений никто в лоб не стрелял. Да, могут забрать и потом даже убить, но не так открыто", - полагает Титиев.

Во время российско-чеченских войн жители Чечни были весьма активны в выступлениях, невзирая на опасности, но сейчас они вряд ли готовы к массовым протестам, считает председатель комитета "Гражданское содействие"* Светлана Ганнушкина*.

"Тогда, видимо, против "чужих" было легче сопротивляться, чем это можно сделать против условно "своих" в маленькой Чечне. Трудно ожидать сейчас массовые выступления против режима Рамзана Кадырова. Слишком все взаимосвязаны", - считает Ганнушкина*.

По её мнению, чеченские силовики готовы выполнить любое указание Рамзана Кадырова. "Слова Кадырова - это не просто угроза, а, как говорят сами кадыровцы, "приказ Рамзана", который невозможно не выполнить", - отметила Ганнушкина*.

"Кавказский узел" также писал, что 18 января Центр защиты прав человека "Мемориал" сообщил, что после проверки подтвердилась информация оппозиционных властям Чечни телеграм-каналов о похищении чеченскими силовиками не менее 25 жителей села Алхан-Кала. 24 апреля правозащитники сообщили, что группа жителей села Алхан-Кала, чье местонахождение было неизвестно после их похищения силовиками в январе, находится в одном из изоляторов Чечни по обвинению в причастности к боевикам. Опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники отметили, что жители Чечни, родные которых удерживаются силовиками, не обращаются за помощью в правозащитные организации, так как боятся, что это усугубит положение их родных и самой семьи.

Массовые похищения в Алхан-Кале начались вечером 7 января, выяснил волонтер ЦЗПЧ "Мемориал". По его данным, силовики увезли похищенных из села в неизвестном направлении, при этом они не представлялись и не сообщали, к каким именно подразделениям принадлежат. Правозащитники подтвердили, что в числе похищенных - 14 человек, чьи имена были названы в публикациях телеграм-каналов: Сайд-Магомед Аюбов, Турпал Бацараев, Магомед Вациев, Рамзан Вациев, Самад Гериханов, Муслим Гериханов, Адлан Исаев, Усман Мусаев, Хамзат Солсаев, Халим Солсаев, Адам Солсаев (директор школы №3), Усман Хатуев, Ахъяд Хатуев и Бекхан Хатуев. Среди похищенных есть близкие родственники (братья Хатуевы, Солсаевы), сообщил "Мемориал".

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