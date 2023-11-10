Состояние оппозиционера Алиева ухудшилось в бакинском изоляторе

10 ноября 2023, 13:46

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Активисту оппозиционной партии Эльхану Алиеву не оказывают необходимую медпомощь в бакинском СИЗО, несмотря на ухудшение состояния после перенесенного инфаркта, рассказал отец активиста. Правозащитник Руфат Сафаров призвал госпитализировать Алиева.

Как писал "Кавказский узел", 4 ноября врачи диагностировали инфаркт сердца у находящегося в бакинском СИЗО-1 члена партии Народного фронта Азербайджана Эльхана Алиева. Арестованному отказано в госпитализации, несмотря на острые сердечные боли, сообщил адвокат, посетивший Алиева 6 ноября.

27 июля суд в Баку арестовал Эльхана Алиева на три месяца по делу о мошенничестве и подделке документов. Оппозиционер отказался признать вину и заявил о политическом характере преследования. В августе апелляционный суд не удовлетворил жалобу на арест Алиева. В сентябре суд отказал в ходатайстве о переводе активиста под домашний арест.

9 ноября Эльхана Алиева в посетили в СИЗО члены его семьи, сообщил сегодня корреспонденту «Кавказского узла» отец активиста Рустам Алиев. "После перенесенного Эльханом на прошлой неделе инфаркта его состояние еще более ухудшилось. Первоначально врачи ему диагностировали инфаркт. Но потом после эхокардиограммы, вдруг оказалось, что инфаркта «не было». Сейчас у него глаза кроваво-красные – это лопнули капилляры. Он чувствует жгучие боли в груди, есть боли на спине. Врачи СИЗО сами зафиксировали появление синеватых крупных пятен на спине. Все это признаки сердечного инфаркта", - рассказал он.

По словам отца, Эльхан Алиев жаловался также на высокое давление и сильные головные боли. При этом его содержат в обычной камере и не оказывают эффективной медицинской помощи.

Адвокат активиста Немат Керимли сообщил, что последнюю информацию о состоянии здоровья подзащитного узнал от его родных, которые посетили активиста 9 ноября. "Эльхану Алиеву в СИЗО делают уколы. Для него были переданы некоторые лекарства. Но, как следует из слов его родных, улучшения в состоянии здоровья нет. Его должны либо перевести в тюремную больницу, а еще лучше - изменить меру пресечения. Через десять дней будет очередное заседание суда по его делу, мы будем ходатайствовать об изменении меры пресечения", - сказал адвокат корреспонденту "Кавказского узла".

Жизнь Эльхана Алиева в опасности, заявил исполнительный директор правозащитной организации «Линия защиты» Руфат Сафаров. Он обратил внимание на то, что Алиев до ареста имел проблемы со здоровьем. "Еще до незаконного ареста Эльхан Алиев перенес инсульт. Но в государственной клинике из-за низкого качества медуслуг он отказался от лечения. А лечиться в частной клинике у него не было денег. После ареста по сфабрикованному обвинение состояние здоровья Эльхана Алиева ухудшилось", - написал на своей странице в Facebook* правозащитник, слова которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Сафаров также призвал госпитализировать Алиева. "Человека с такими серьезными проблемами со здоровья арестовали и содержат в условиях камеры. Прошу руководство Пенитенциарной службы перевести Эльхана Алиева в лечебное учреждение и обеспечить ему обследование и лечение со стороны квалифицированных специалистов", - написал он.

Он также указал на тяжелое материальное положение семьи Алиева. "Семья Эльхана Алиева, где трое малолетних детей, в тисках материальных трудностей проживает на съемной квартире в Баку", - отметил правозащитник.

Сотрудники Пенитенциарной службы оказались недоступны для комментария в связи с праздничными выходными днями, передал сегодня корреспондент "Кавказского узла".

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