Азербайджанскому оппозиционеру Эльхану Алиеву отказано в госпитализации

07 ноября 2023, 12:12

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Арестованному активисту партии Народного фронта Азербайджана Эльхану Алиеву отказано в госпитализации, несмотря на острые сердечные боли и перенесенный инфаркт, сообщил адвокат.

Как писал "Кавказский узел", 27 июля суд в Баку арестовал на три месяца члена партии Народного фронта Азербайджана Эльхана Алиева по делу о мошенничестве и подделке документов. Оппозиционер отказался признать вину и заявил о политическом характере преследования. В начале августа апелляционный суд не удовлетворил жалобу на арест Алиева. В сентябре суд отказал в ходатайстве о переводе активиста под домашний арест.

Эльхан Алиев был задержан 26 июля сотрудниками полиции. По данным МВД, вместе с Алиевым также задержаны Юсиф Алиев и Вафадар Ахундов. Все трое подозреваются в продаже земельного участка в поселке Нардаран по поддельным документам. Дело по статьям о мошенничестве, незаконном изготовлении документа и умышленном использование фальшивых документов возбуждено по заявлению покупателя участка. В день задержания Алиева было опубликовано его короткое видеообращение, в котором активист предупредил о возможной провокации против него.

Эльхан Алиев, находящийся в бакинском СИЗО-1, перенес инфаркт, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" председатель Сабаильской районной организации ПНФА Джейхун Новрузов.

"4 ноября Эльхан Алиев позвонил домой и сообщил, что, почувствовав себя плохо, обратился к врачам бакинского СИЗО-1. Врачи, обследовав его, диагностировали инфаркт", - отметил Новрузов.

По его словам, Алиев, еще находясь на свободе, однажды перенес инфаркт, однако его не госпитализировали из СИЗО.

Адвокат Немат Керимли 6 ноября встретился с Алиевым в изоляторе. "Сегодня я встретился с Эльханом Алиеавым. У него в пятницу (3 ноября) и возникли сильные боли в груди и верхней части спины. В субботу (4 ноября) к нему поочередно приходили два врача и оба диагностировали инфаркт сердца. 5 ноября ему сделали эхокардиограмму. По ее результатам ему сказали, что инфаркта нет, но есть определенные проблемы. Однако никакого лечения не назначили и в госпитализации отказали. Ему всего лишь прописали некоторые лекарства, которые должны приобрести его близкие", - сказал адвокат.

Он сообщил, что в связи с сердечным приступом Алиеву сделали уколы и 6 ноября его состояние было относительно нормальным. "Но он выглядел очень бледным и изможденным. Очевидно, что он нуждается в серьезном лечении", - сказал адвокат.

Алиев считает самым оптимальным вариантом изменение меры пресечения. "Сейчас дело Эльхана Алиеву уже передано в суд, было подготовительное заседание, слушание по существу начнется через две недели. Мы очевидно выдвинем новое ходатайство об изменении меры пресечения и освобождении Алиева на период следствия из-под стражи", - сказал адвокат.

По его словам, пока Алиев остается в обычной камере, "его даже не перевели в санчать СИЗО".

Отец Эльхана Алиева обеспокоен состоянием сына. "Мой сын уже однажды перенес инфаркт. Мы говорили: "не заключайте его пока под стражу, пусть во время следствия он остается на свободе". Но, нет – из-за того, что Эльхан оппозиционер, его арестовали. Пусть хоть сейчас его освободят, у него трое малолетних детей. Пусть хотя бы поправит свое здоровье. Но его даже в санчасть не переводят", - сказал Рустам Алиев корреспонденту "Кавказского узла".

В Пенитенциарной службе воздержались от комментариев о состоянии здоровья Алиева. Там лишь отметили, что "необходимая медицинская помощь нуждающимся в ней заключенным оказывается в соответствие с законодательством".

В главном медицинском управлении Минюста отказались от комментариев, сославшись на то, что ведомство не предоставляет публичной информации о состоянии здоровья заключенных.

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