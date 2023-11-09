Ростовская прокуратура подтвердила помилование убийцы Веры Пехтелевой

09 ноября 2023, 13:15

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Владислав Канюс, которого ранее суд приговорил к 17 годам заключения за убийство с особой жестокостью Веры Пехтелевой, освободился после участия в специальной военной операции, сообщила прокуратура Ростовской области в ответ на запрос родителей убитой девушки.

Правозащитница Алена Попова* опубликовала в своем телеграм-канале ответ прокуратуры Ростовской области, в котором пояснила, что Владислав Канюс, осужденный ранее за убийство своей девушки Веры Пехтелевой, помилован по указу президента, сообщил сегодня "Коммерсант".

Прокуратура отправила 3 ноября информацию по помиловании Канюса в ответ на запрос родителей убитой студентки. Правозащитница Алена Попова* отметила, что мать убитой девушки еще в июне сообщала, что Канюс разместил в соцсети фотографии "в камуфляже, с оружием в руках". Попова утверждала, что он находится в зоне проведения военной операции на Украине. В сентябре она заявила, что он вышел на свободу и публикует в соцсети фотографии с похода на шашлыки.

Родители Веры Пехтелевой ранее направляли запрос во ФСИН. Ведомство ответило, что Канюс 28 апреля был передан управлению ФСИН по Ростовской области. Указ президента России о помиловании Владислава Канюса датирован 27 апреля текущего года, отметило издание.

23-летняя Вера Пехтелева 14 января 2020 года поехала к Владиславу Канюсу, чтобы после расставания забрать вещи. Через несколько месяцев ее отец и брат взломали дверь квартиры и обнаружили тело Пехтелевой. Согласно материалам дела, ей было нанесено более 100 телесных повреждений, а затем она была задушена шнуром от утюга.

Кемеровский областной суд 28 июля 2022 года приговорил Владислава Канюса к 17 годам лишения свободы, признав его виновным в убийстве с особой жестокостью. Канюс не признал вину и отказался сотрудничать со следствием. Суд также приговорил к условным срокам лишения свободы пятерых полицейских, признав их виновными в халатности, так как они не приехали на вызов соседей, которые услышали крики Пехтелевой, сообщили "Вести.24".

"Кавказский узел" также писал, что ранее на юге России суды неоднократно выносили мягкие приговоры военным, посчитав за смягчающее обстоятельство тот факт, что они принимали участие в специальной военной операции на Украине. В частности, военные суды на Ставрополье приговорили мобилизованных Виталия Саютина и Антона Дегтярева к году условно, а Ахмеда Мурцалова – к штрафу в 20 тысяч рублей по делам о незаконном обороте наркотиков. Суд в Нальчике по такому же обвинению приговорил к девяти месяцам условно Ильяса Султыгова. Участие в специальной военной операции суды учли как смягчающее обстоятельство.

Похожий случай ранее произошел в Кабардино-Балкарии. 22 августа стало известно, что военный Ибрагим Полонкоев был приговорен Нальчикским гарнизонным военным судом к штрафу в 15 тысяч рублей, а контрактник Эльбек Макаев – к условному сроку по делам о незаконном обороте наркотиков. В числе смягчающих обстоятельств суд также указал участие в военной операции на Украине.

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