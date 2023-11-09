Защита замглавы МВД Дагестана назвала решение о его аресте предопределенным

09 ноября 2023, 09:47

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Тот факт, что замглавы МВД Дагестана Руфат Исмаилов был перевезен в Москву, чтобы суд избрал ему меру пресечения, говорит о том, что решение суда о заключении его под стражу было предопределено, заявил адвокат Сергей Булаев.

Как информировал "Кавказский узел", 8 ноября суд в Москве арестовал замминистра внутренних дел Дагестана Руфата Исмаилова. Он в суде отказался признать вину.

Управление ФСБ по Дагестану 7 ноября уточнило, что Руфат Исмаилов и замначальника следственного управления МВД по Дагестану Далгат Абдулгапуров задержаны по делу о получении крупной взятки. Источники сообщили, что оба силовика доставлены в Москву.

Тот факт, что замминистра внутренних дел Дагестана Руфат Исмаилов был перевезен в Москву для того, чтобы ему суд избрал меру пресечения, говорит о том, что судебный процесс предвзятый, считает адвокат Исмаилова Сергей Булаев.

"Я понимаю, что моего подзащитного не зря везли в Москву, а чтобы обязательно отправить под стражу. И это было предопределено с самого начала", – привел 8 ноября "Коммерсант" слова защитника, который он сказал во время суда.

Также адвокат счел недопустимым, что сотрудник Генпрокуратуры сказал в суде, что вина Исмаилова и Абдулгапурова уже доказана.

Судья прервала адвоката, заявив, что он таким образом оскорбляет суд.

Другие защитник Эльдар Хастинов заявил суду, что его подзащитный Абдулгапуров имеет многочисленные ведомственные награды и благодарности по службе. "У Далгата Абдулгапурова четверо детей, а поощрений по службе три десятка. И как у любого успешного следователя, у подзащитного могли быть злопыхатели и враги, желавшие очернить моего доверителя и его начальника", – сказал он суду.

Хастинов также как и Булаев просил суд отклонить просьбу следствия о заключении под стражу своего подзащитного, но суд отклонил его просьбу.

Напомним, по версии следствия, Исмаилов и Абдулгапуров получили взятку в 300 тысяч рублей за отказ в возбуждении уголовного дела о незаконном строительстве дома. Также следствие считает, что они получили 1 миллион рублей в виду взятки за принятие решения о распределении бюджетных средств маткапитала.

Кроме того, Исмаилову и Абдулгапурову вменяется превышение полномочий. По версии следствия они выдали бизнесмену Фролову 100 миллионов рублей на покупку оборудования для майнинговой фермы. После того, как тот стал уклоняться взятых на себя обязательств, Исмаилов и Абдулгапуров дали подчиненным указание начать уголовное преследование Фролова.

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