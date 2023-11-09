Источники сообщили о массовых задержаниях в Кади-Юрте

09 ноября 2023, 08:54

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В селе Кади-Юрт Гудермесского района силовики провели рейд, в ходе которого населенный пункт был полностью оцеплен и заблокирован. Задержано несколько десятков местных жителей, сообщили источники.

Как информировал "Кавказский узел", 31 октября глава Чечни Рамзан Кадыров дал указание, чтобы силовики стреляли на поражение в тех участников несанкционированных акций, которые отказываются им подчиняться. Он заявил, что сначала нужно сделать несколько предупредительных выстрелов в воздух, и если участники акций не отреагируют на требование силовиков, то затем стрелять "им в лоб".

С 26 по 29 октября в городах трех республик СКФО прошли массовые антисемитские акции. В Черкесске протестующие требовали не пускать приезжих из Израиля, а в Нальчике был сожжен культурный центр. В дагестанском Хасавюрте сотни людей собрались у отеля после сообщений в соцсетях о том, что в этой гостинице находятся беженцы из Израиля, говорится в справке "Кавказского узла" "Антисемитские акции Северного Кавказа: как это было".

О том, что силовики провели рейды в селе Кади-Юрт в Гудермесском районе Чечни сообщил сегодня один из оппозиционных властям республики телеграм-каналов.

На опубликованном ролике показаны бронеавтомобили "Тигр", въезжающие в населенный пункт. На сегодня рейд уже завершился, силовики задержали около 50 местных жителей, один из них высказывался в поддержку Палестины. Ожидалось, что в село приедет глава Чечни Рамзан Кадыров для съемок телерепортажа. Вероятно, по этой причине въезды в село и выезды из него были перекрыты. Кадыров в итоге в село не приехал, сказано в публикации.

К Кади-Юрту было стянуто много военных и военной техники, село было заблокировано и оцеплено со всех сторон, отметил другой оппозиционный властям Чечни телеграм-канал.

Видео о рейдах в Кади-Юрте также опубликовал "YouTube-канал" "ЧП Чечня". На кадрах ролика показано скопление военных с оружием в населенном пункте, видно много военной техники, съемка ведется из салона автомобиля, который едет по одной из улиц населенного пункта. Дорога заполнена военными, автомобиль объезжает военные машины, в том числе БТР.

Напомним, 29 октября в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за сообщения о прибытии самолета с пассажирами из Израиля. В беспорядках пострадало более 20 человек, в том числе девять полицейских. За участие в беспорядках в аэропорту Махачкалы задержан 201 человек, на 155 из них составлены административные протоколы, сообщило 5 ноября главное управление МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу.

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