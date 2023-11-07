Мобилизованный уроженец кубанского хутора погиб в ходе спецоперации

07 ноября 2023, 11:19

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Руслан Борисенко из хутора Верхний Ханчакрак под Анапой погиб в ходе спецоперации на Украине. С начала спецоперации на Украине подтверждена гибель в ходе нее не менее 241 жителя Краснодарского края.

Как сообщал "Кавказский узел", 6 ноября стало известно о гибели на Украине жителя Тимашевского района Сергея Шмалько. Он стал как минимум 240 жителем Кубани, чья гибель в ходе спецоперации подтверждена официально.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором приведены истории бойцов из Краснодарского края, убитых в военной операции на Украине.

В ходе боевых действия на Украине 20 июля погиб младший сержант, разведчик-пулеметчик Руслан Борисенко, говорится в сообщении, опубликованном 6 ноября на странице администрации Первомайского сельского округа города-курорта Анапа.

В сообщении отмечается, что родился Борисенко в 1984 году, после школы служил в армии, участвовал в боевых действиях во время второй чеченской войны. Проживал на хуторе Верхний Ханчакрак. Был призвал в сентябре 2022 года в рамках частичной мобилизации. Награжден орденом мужества.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 241 жителя Краснодарского края. Всего с начала спецоперации власти и силовики к 05.00 мск 7 ноября сообщили о гибели на Украине не менее 2843 бойцов с юга России, в том числе 1402 - из СКФО и 1441 - из ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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