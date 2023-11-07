Житель Грузии задержан за похищение девочки для принуждения к браку

07 ноября 2023, 02:33

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13-летняя девочка была похищена с целью женитьбы 22-летним жителем одного из сел Карельского муниципалитета. Сельчанин задержан.

Как сообщал "Кавказский узел", для ряда регионов Грузии актуальна проблема ранних и принудительных браков. 7 октября стало известно, что в селе Ламбало была убита 14-летняя девушка, 10 октября полиция Грузии сообщила, что задержан взрослый мужчина, который был ее сожителем. По словам матери погибшей, ее дочь два месяца назад была похищена с целью женитьбы, и 27-летний мужчина угрожал убить семью, если они захотят ее забрать, хотя сама девушка не хотела выходить замуж. 12 октября стало известно, что полицейские задержали дядю убитой девочки по обвинению в принуждении несовершеннолетней к браку и в сокрытии информации о преступлении. Аналогичное обвинение предъявлено ее матери.для ряда регионов Грузии актуальна проблема ранних и принудительных браков. 5 ноября в Марнеули были задержана женщина, которая пыталась насильно выдать замуж свою 14-летнюю дочь.

В одном из сел Карельского муниципалитета 13-летняя девушка была похищена 22-летним жителем того же села с целью взять ее замуж. Подросток был в гостях у бабушки в Кварели. Полиция уже задержала мужчину. Министерство внутренних дел начало расследование по статье 140 Уголовного кодекса Грузии, передает 6 ноября "Мтавари архи".

По словам директора школы, где обучается девочка, каких-либо проблем с семьей девочки ранее не было. «Пострадавшая – семиклассница. По имеющейся информации, ее хотели выдать замуж. Она ходила в школу систематически, у нас всегда было активное общение с родителями», - приводит издание его слова.

По данным офиса народного защитника Грузии, процент ранних браков в Грузии достигает 25 в сельской местности и 8 в городах. В 2022 году было зарегистрировано 815 беременных несовершеннолетних и зарегистрировано 434 рождения ребенка. В 2022 году по статье 140 УК Грузии, которая касается связи с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, было зарегистрировано 27 дел, из них в 17 случаях девушка была этнической грузинкой, в 9 случаях – этнической азербайджанкой, в одном случае этнической армянкой. Что касается принудительных браков и похищения невесты, то есть лишения свободы с целью заключения брака, подавляющее большинство пострадавших во время этих преступлений составляют представители этнических меньшинств.

На "Кавказском узле" опубликован материал "Ранние браки в Грузии: традиция или дурная привычка?".

В сентябре 2022 года в Дманисском районе был задержан местный житель, который принуждал свою 20-летнюю дочь выйти замуж против ее воли, из-за чего она пыталась покончить с собой. В ноябре 2019 года после случая с похищением 15-летней девушки в НПО Грузии также предлагали ввести в школах программы для предупреждения ранних браков. Необходимо повышать уровень осведомленности о ранних браках среди школьников, указал руководитель НПО "Ассоциация молодых юристов" Сулхан Саладзе.

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