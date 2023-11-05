В Грузии задержана мать 14-летней девочки за попытку принудить дочь к браку

05 ноября 2023, 23:56

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В Марнеули задержана женщина, которая пыталась насильно выдать замуж 14-летнюю дочь.

Как сообщал "Кавказский узел", 7 октября стало известно, что в селе Ламбало была убита 14-летняя девушка, 10 октября полиция Грузии сообщила, что задержан взрослый мужчина, который был ее сожителем. По словам матери погибшей, ее дочь два месяца назад была похищена с целью женитьбы, и 27-летний мужчина угрожал убить семью, если они захотят ее забрать, хотя сама девушка не хотела выходить замуж. 12 октября стало известно, что полицейские задержали дядю убитой девочки по обвинению в принуждении несовершеннолетней к браку и в сокрытии информации о преступлении. Аналогичное обвинение предъявлено ее матери.

Для ряда регионов Грузии актуальна проблема ранних и принудительных браков. В сентябре 2022 года в Дманисском районе был задержан местный житель, который принуждал свою 20-летнюю дочь выйти замуж против ее воли, из-за чего она пыталась покончить с собой. В ноябре 2019 года после случая с похищением 15-летней девушки в НПО Грузии также предлагали ввести в школах программы для предупреждения ранних браков. Необходимо повышать уровень осведомленности о ранних браках среди школьников, указал руководитель НПО "Ассоциация молодых юристов" Сулхан Саладзе.

Новый инцидент с принуждением к браку несовершеннолетней девочки зафиксирован в районе компактного проживания азербайджанцев - в Марнеульском районе. Как сообщила прокуратура страны, девочка подверглась давлению со стороны семьи. В результате она сбежала из дома.

Полиция задержала женщину, ей предъявлено обвинение. Прокуратура обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении задержанной меры пресечения в виде ареста, говорится в релизе ведомства, который перевел корреспондент "Кавказского узла",

По данным "Радио Марнеули", информацию о помолвке несовершеннолетней со взрослым мужчиной в одном из сел Марнеульского муниципалитета подтвердил директор школы, где учится восьмиклассница.

На "Кавказском узле" опубликован материал "Ранние браки в Грузии: традиция или дурная привычка?".

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