Родственники убитой в Грузии девочки обвинены в ее принуждении к браку

12 октября 2023, 02:29

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Дядя 14-летней девочки, убитой в Кахетии гражданским мужем, применял психологическое насилие к подростку, вынуждая ее сожительствовать с взрослым мужчиной, заявило МВД. Обвинение предъявлено также матери убитой.

Как писал "Кавказский узел", в селе Ламбало гражданский муж убил 14-летнюю девушку, 10 октября полиция Грузии сообщила, что он задержан. Омбудсмен Грузии Леван Иоселиани, комментируя инцидент, заявил, что власти недостаточно работают с проблемой детских и принудительных браков в стране. По словам матери погибшей, ее дочь два месяца назад была похищена с целью женитьбы, и 27-летний мужчина угрожал убить семью, если они захотят ее забрать, хотя сама девушка не хотела выходить замуж.

Для некоторых регионов Грузии актуальна проблема ранних и принудительных браков. В сентябре 2022 года в Дманисском районе был задержан местный житель, который принуждал свою 20-летнюю дочь выйти замуж против ее воли, из-за чего она пыталась покончить с собой. В ноябре 2019 года после случая с похищением 15-летней девушки в НПО Грузии также предлагали ввести в школах программы для предупреждения ранних браков. Необходимо повышать уровень осведомленности о ранних браках среди школьников, указывал тогда руководитель неправительственной организации "Ассоциация молодых юристов" Сулхан Саладзе.

Полицейские в Грузии задержали дядю убитой девочки по обвинению в принуждении несовершеннолетней к браку и в сокрытии информации о преступлении. По этим статьям мужчине может грозить до шести лет лишения свободы.

Как полагает следствие, дядя принуждал 14-летнюю племянницу выйти замуж за 27-летнего мужчину, хотя девушка этого не хотела. Родственник прибегнул к психологическому насилию, чтобы принудить ее остаться в принудительном браке, руководствуясь мотивом гендерной дискриминации, говорится в сообщении МВД.

По информации прокуратуры Грузии, аналогичное обвинение предъявлено матери убитой. Девочка, похищенная летом 2023 года, была ограничена в передвижении в деревне Ламбало, куда ее привез похититель, однако она успела позвонить матери по телефону и сообщить о случившемся. Тем не менее, мать, как и дядя девочки, не уведомили правоохранительные органы о тяжком преступлении.

Прокуратура обратилась в Руставский городской суд с ходатайством о задержании матери убитой девушки, но это ходатайство не было удовлетворено.

На "Кавказском узле" опубликован материал "Ранние браки в Грузии: традиция или дурная привычка?".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.