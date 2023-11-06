Дело о фейках об армии против жительницы юга России дошло до суда

06 ноября 2023, 21:04

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Оксана Бойко обвинена в оправдании терроризма в сети интернет и распространении фейков об армии, дело передано в Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону.

Против жительницы юга России Оксаны Бойко возбудили уголовное дело о военных "фейках" по мотивам политической или идеологической ненависти (пункт "д" часть 2 статьи 207.3 УК РФ) и призывах к терроризму (часть 2 статьи 205.2 УК), оно поступило в Южный окружной военный суд, сообщил сегодня правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

Как следует из карточки дела на сайте суда, дело Оксаны Бойко передано в суд 22 сентября, первое заседание было назначено на 22 октября, однако было отложено из-за неявки подсудимой. На следующем заседании 1 ноября был объявлен перерыв до 22 ноября, указано в карточке.

"Кавказский узел" также писал, что в суд города Шахты в Ростовской области поступили материалы дела в отношении 71-летней местной жительницы Евгении Майбороды, обвиняемой в распространении фейков про российскую армию.

Ответственность за дискредитацию вооруженных сил России была введена 4 марта 2022 года, после чего жители юга страны и республик Северного Кавказа стали привлекаться к ответственности по этой статье. Максимальное наказание по ней предусматривает для граждан штраф в 50 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

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