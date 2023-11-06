Члены Конгресса США выступили в защиту Губада Ибадоглу

06 ноября 2023, 15:35

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Конгрессмены и сенатор от штата Нью-Джерси призвали власти США активнее требовать освобождения арестованного в Азербайджане ученого и политика Губада Ибадоглу.

Как писал "Кавказский узел", 26 октября суд отказался освободить ученого и политика Губада Ибадоглу из-под стражи под имущественный залог, а 3 ноября апелляционный суд оставил в силе это решение.

Уголовное преследование ученого-экономиста, лидера Азербайджанской партии демократии и благоденствия Губада Ибадоглу вызвало широкий резонанс за рубежом. Так, 25 июля Госдепартамент США призвал власти Азербайджана обеспечить соблюдение прав Губада Ибадоглу. Послы Германии, Великобритании, США и Франции также призвали не нарушать права Ибадоглу, а международные и азербайджанские правозащитные организации потребовали освободить его. В поддержку арестованного ученого выступали также Европарламент и генеральный докладчик ПАСЕ по вопросу политических заключенных. 31 октября комиссия по правам человека Конгресса США и Госдепартамент США в очередной раз потребовали освободить Ибадоглу.

Девять конгрессменов и один сенатор от штата Нью-Джерси обратились к госсекретарю США Энтону Блинкену в связи с арестом в Азербайджане Губада Ибадоглу. Они призвали госсекретаря усилить дипломатические меры для освобождения азербайджанского политика, сообщил сегодня корреспонденту «Кавказского узла» брат арестованного Галиб Байрамов.

Байрамов опубликовал на своей странице в Facebook* часть обращения с подписями конгрессменов и сенатора. При этом часть факсимиле письма с его содержанием Байрамов не разместил на своей странице, отметив, что пока не получил согласия от всех подписантов.

По словам Байрамова, авторы обращения к Блинкену - члены палаты представителей от Нью-Джерси: Фрэнк Паллоне, Дональд Норкросс, Бонни Ватсон Кулеман, Роберт Меендес, Мики Шерилл, Билл Паскрелл, Дональд Пейн, Энди Ким и сенатор от этого штата Кони Букер.

Интерес законодателей от Нью-Джерси к делу Ибадоглу Байрамов объяснил тем, что его брат длительное время преподавал в Рутгерском (также упоминается в СМИ как Ратгерский) университете, расположенном в этом штате. "В этом обращении содержится призыв к главе государственного департамента США использовать все дипломатические каналы и обеспечить взаимодействие с международными партнерами для немедленного и безусловного освобождения бывшего профессора Рутгерского университета Губада Ибадоглу", - сказал Байрамов.

Байрамов отметил, что состояние здоровья его брата по-прежнему ухудшается, болезни прогрессируют, а эффективная медицинская помощь ему не оказывается. "Губаду все сложнее передвигаться, он хромает из-за болей в спине. Всё это следствия ущемления нервов позвоночными дисками. В СИЗО нет условия для физиотерапевтических процедур, которые существенно облегчили бы его состояние. Уровень сахара в крови многократно превышает норму. Все это негативно отражается на функционировании почек, ослабляет зрение. Обследование ему было сделано месяц назад, некоторые результаты выдали на днях, при этом снимки МРТ и компьютерной томографии на дисках все еще не выдали. Курс лечения не назначили, дают только обезболивающие лекарства", - сообщил он.

В сентябре ЕСПЧ принял постановление об обеспечительных мерах по делу Ибадоглу, обязав правительство Азербайджана обеспечить Ибадоглу эффективной медпомощью и обследованием в специализированной гражданской клинике.

В Пенитенциарной службе воздержались от комментариев относительно состояния Ибадоглу. В Главном медуправлении Минюста также отказались от комментариев, отметив, что не предоставляют публичную информацию о состоянии здоровья заключенных, передал сегодня корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, 5 августа 52-летнему Губаду Ибадоглу было предъявлено новое обвинение - в религиозном экстремизме. Ранее ему было предъявлено обвинение по статье 204.3.1 УК Азербайджана (оборот поддельных денег организованной группой). По этой статье ему грозит от 8 до 12 лет лишения свободы, говорится в материале "Чем известный ученый не угодил азербайджанским властям", опубликованном на "Кавказском узле".

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