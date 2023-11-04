Водоснабжение села в Баксанском районе восстановлено после жалоб жителей

04 ноября 2023, 20:00

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Прорыв на водопроводе в Баксанском районе устранен после жалоб жителей села Жанхотеко на отсутствие водоснабжения.

Как писал "Кавказский узел", в селе Кахун Урванского района устранены прорывы на водопроводе и заменены изношенные трубы после жалоб сельчан на отсутствие водоснабжения, сообщил 28 октября Центр управления регионом (ЦУР) Кабардино-Балкарии.

Центр управления регионом обрабатывает обращения жителей Кабардино-Балкарии, поступающие из соцсетей, через специализированную систему "Инцидент менеджмент", сообщило ведомство 24 мая 2023 года.

В селе Жанхотеко восстановлена подача воды более чем 1300 абонентам после того, как жители пожаловались в соцсетях на отсутствие водоснабжения. Авторы жалоб "отмечали полное отсутствие воды на протяжении суток", сообщил ЦУР Кабардино-Балкарии.

"Вся верхняя часть села сидит без воды. Так весь день. Примите, пожалуйста, меры", - приводится в публикации обращение жительницы села. Когда и в каких соцсетях были опубликованы обращения, ведомство не указало.

Сотрудники ЦУР направили обращения в администрацию Баксанского района, после чего специалисты провели ремонт водопроводной трубы через реку Баксан. "Также проведена очистка каптажа [водозабора] в верхней части поселения. В настоящее время работы завершены, водоснабжение восстановлено и осуществляется в штатном режиме", - говорится в публикации в телеграм-канале центра.

Напомним, жители других населенных пунктов Кабардино-Балкарии также неоднократно жаловались на проблемы с водоснабжением. Так, 16 апреля пользователи соцсети, комментируя отчет властей о ремонте водозабора и дренажа в селе Лечинкай, отметили, что во многих населенных пунктах вода поступает с перебоями или низкого качества.

В феврале жители села Жемтала пожаловались на отсутствие воды, срывы графика ее подвоза и нехватку бутилированной воды в магазинах. Проблема с подачей воды в селе Жемтала существует давно, рассказали сельчане "Кавказскому узлу". По данным местных властей, проблема усугубляется из-за ветхих труб.

В январе 2022 года правительство Кабардино-Балкарии заявило, что в республике за три года в рамках федеральной программы "Чистая вода" построено и реконструировано более 50 объектов водоснабжения. В частности, в 2021 году такие объекты были построены в Урване. Во многих населенных пунктах проблемы с водоснабжением не решены, заявили тогда пользователи соцсети.

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