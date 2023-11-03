Сотрудники Тбилисского театра оперы и балета объявили забастовку

03 ноября 2023, 17:40

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Забастовка рабочих сценической части началась сегодня в театре оперы и балета Тбилиси, они требуют повышения зарплаты. Ей предшествовал двухмесячный процесс медиации, который не принес результатов, сообщили профсоюзы.

Работники сценической части Тбилисского театра оперы и балета имени Захария Палиашвили объявили забастовку, сообщил сегодня профсоюз науки, образования и культуры. Работники требуют повышения заработной платы так как несмотря на рост нагрузки, зарплата не меняется с годами и составляет около 500 лари (приблизительно 190 долларов США).

Профсоюз утверждает, что после того, как стало известно о забастовке, работодатель уволил двух сотрудников, поэтому бастующие также требуют восстановить их на работе. "Несмотря на тщетное завершение медиации, мы призываем работодателя удовлетворить справедливые требования работников. Пришло время и другим сотрудникам Оперы присоединиться к борьбе за достойную оплату труда и условия труда", - процитировала их обращение телекомпания "Формула".

Основатель независимого профсоюза "Гильдия" Гига Бекаури выразил солидарность и полную поддержку бастующим работникам Тбилисского театра оперы и балета. "Профсоюз образования и науки уже более двух месяцев ведет переговоры в соответствующем формате медиации, он старался решить проблему конструктивно. Спустя два месяца по решению профсоюза началась полностью законная забастовка. По оценке "Гильдии", этот процесс еще раз наглядно показывает социальную несправедливость. Деструктивные действия министерства и его сотрудников приводят работников к радикальным формам протеста - бойкоту, забастовке, спору, конфликту. Призываем администрацию Тбилисского театра оперы и балета в ближайшие часы удовлетворить требования сотрудников" - написал Бекаури на своей странице в Facebook*.

Генеральный секретарь профсоюза сеть солидарности Реваз Телиа - Каранадзе также выражает поддержку забастовщикам.

Как следует из информации на сайте театра, ближайший спектакль, балет Баядерка", намечен на 14 ноября.

""Кавказский узел" также писал, что в июле 2016 года у здания оперного театра Тбилиси прошла акция протеста, в ходе которой артисты потребовали увольнения художественного руководителя Давида Кинцурашвили. По мнению протестующих, Кинцурашвили не справляется со своими должностными обязанностями, а также допустил ряд финансовых нарушений. 26 июля 2016 года труппа организовала акцию перед зданием министерства культуры, после которой глава ведомства предупредил руководство театра об увольнении. В тот же день директор Александр Моцонелидзе и юрист театра Каха Асланишвили оставили свои должности по собственному желанию. После этого министр культуры отправил в отставку художественного руководителя Тбилисского государственного театра оперы и балета Давида Кинцурашвили, против которого выступили артисты театра.