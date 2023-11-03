Жительница Кабардино-Балкарии оспорила недопуск школьниц в хиджабах на уроки

03 ноября 2023, 13:10

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Районная прокуратура после проверки сочла обоснованным недопуск девочек в хиджабах на уроки в селе Залукокоаже, заявила мать школьниц и попросила прокурора Кабардино-Балкарии отменить запрет на ношение хиджаба в школе.

Как писал "Кавказский узел", в начале октября девочек в хиджабах не пустили в школы в нескольких селах Кабардино-Балкарии. Муфтият республики объявил, что убедил чиновников не мешать школьницам носить хиджаб, и в селе Залукокоаже 4 октября ученицы в хиджабах были допущены на занятия. После вмешательства муфтия конфликт в школах исчерпан, обсуждаются изменения в уставах школ, рассказали в администрации Зольского района. Эту информацию подтвердила "Кавказскому узлу" мать одной из учениц, которую отказывались пустить на занятия.

Хиджаб – одежда мусульманки, закрывающая всё её тело за исключением лица и кистей рук. Ношение хиджаба является обязательным для женщины-мусульманки. В современном мире под хиджабом чаще всего понимают лишь исламский женский головной платок.

30 октября мать двух школьниц из Залукокоаже Аксана Ворокова обратилась с заявлением к прокурору Кабардино-Балкарии, попросив признать незаконным бездействие прокурора Зольского района и отреагировать на действия администрации школы, сообщил сегодня на своем сайте Центр защиты прав человека "Мемориал".

В жалобе Ворокова указала, что после вмешательства муфтията ее дочерям разрешили не снимать платки и хиджаб в школе, но юридический запрет остался, что следует из ответа прокуратуры. При этом директор школы написала на родителей девочек заявление в Центр по борьбе с экстремизмом — о том, что якобы они ей угрожали. По этому факту проводилась проверка, родителей вызывали на опрос, они предоставили видео- и аудиозаписи разговора с директором школы, которые показывают ложность обвинений, написала Ворокова в своей жалобе.

Также, согласно заявлению жительницы села, в школе начали собирать данные на всех девочек в платках (хиджабах) и составлять списки, а директор школы пообещала, что с 6 ноября детей в платках не будут пускать на уроки. "Нам говорят: дома исповедуйте свою религию, а в школах пусть ваши дети забудут, что они мусульмане. Как это возможно? Хиджаб – неотъемлемая часть одежды верующей мусульманки, предписанная ей канонами ислама. Поэтому запрет на ношение хиджаба, несомненно, нарушает религиозные права мусульман", - приводится в публикации цитата из заявления Вороковой.

Ранее, в сентябре, Аксана Ворокова обратилась в прокуратуру республики и другие государственные органы, сообщив, что администрация школы нарушает конституционные права ее дочерей, учениц 9 и 7 классов, запрещая им посещать школу и не допуская к занятиям.

"11 октября 2023 года мать получила ответ из прокуратуры Зольского района КБР, который подписал прокурор Зольского района Александр Карпов. В нем сообщалось, что ее жалобу рассмотрели, провели проверку и признали действия директора школы законными и обоснованными", - сообщил Центр защиты прав человека.

Прокурор, в частности, указал, что школы вправе самостоятельно устанавливать требования к одежде учеников. Также он сослался на типовые требования к одежде обучающихся, утвержденные Министерством просвещения республики.

"Устранение признаков религиозного различия, в том числе, запрет на ношение головных уборов (хиджабов) не ограничивает право верующих на образование и не может быть расценено как нарушение свободы совести и вероисповедания", - приводится в публикации позиция районного прокурора.

Напомним, 11 января педсовет медколледжа в Новочеркасске отчислил пять студенток, в том числе уроженок Дагестана и Чечни, за ношение хиджабов. Девушки пожаловались прокурору и омбудсмену. Руководство колледжа заявило, что студентки могут вернуться к учебе, если откажутся от одежды с религиозными атрибутами. В феврале три студентки из Дагестана восстановились в колледже после того, как с его руководством удалось прийти к компромиссу в вопросе о форме одежды. Ситуация разрешилась без суда, при этом решающую роль сыграла огласка инцидента, указали адвокаты.

В Чечне уже много лет не могут определиться с предписаниями к женскому облику: одни указания о внешнем виде сменяют другие, но неизменным остается жесткое принуждение выполнять их. Как меняются взгляды руководства Чечни на дресс-код чеченской женщины, почему глава Чечни поручил разобраться с запретом на ношение хиджаба в Астрахани, и есть ли аналогичные проблемы в других регионах России, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Покрыть голову, но не лицо: женский дресс-код в Чечне".

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