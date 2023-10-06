Конфликт с запретом на ношение хиджабов сглажен усилиями духовенства

06 октября 2023, 22:25

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После вмешательства муфтия Кабардино-Балкарии конфликт с запретом на ношение хиджаба в школах исчерпан, обсуждаются изменения в уставах школ, рассказали в администрации Зольского района. Эту информацию подтвердила мать ученицы, которую отказывались пустить на занятия.

Как писал "Кавказский узел", в нескольких селах Кабардино-Балкарии девочек в хиджабах не пустили в школы, следует из опубликованных 2 октября видеороликов. Пользователи соцсетей возмутились этой практикой, а муфтият республики объявил, что убедил чиновников не мешать школьницам носить хиджаб. Школа в селении Залукокоаже 4 октября допустила до занятий учениц-мусульманок в хиджабах после общественного резонанса.

Хиджаб – одежда мусульманки, закрывающая всё её тело за исключением лица и кистей рук. Ношение хиджаба является обязательным для женщины-мусульманки. В современном мире под хиджабом чаще всего понимают лишь исламский женский головной платок.

Органы власти и муниципалитеты предупреждены о недопустимости запрета посещать школу из-за ношения хиджаба, рассказал "Кавказскому узлу" представитель администрации Зольского района.

"В связи с имевшими место случаями обращения родителей учащихся по поводу возможности ношения платков в образовательных учреждения республики, муфтий Кабардино-Балкарской Республики Хазраталий Хаджи Дзасежев провел встречу с Раис-имамами муниципальных районов и городских округов, на которой обсудили данную ситуацию. Также вопрос был обсужден с представителями органов власти и муниципалитетов республики. В результате принято совместное решение не препятствовать учащимся посещать школы", - рассказал он.

Кроме этого, на встрече обсуждалась возможность внесения изменений в Уставы школ. "Было решено в рабочем порядке проработать, в случае необходимости, возможность внесения изменений в соответствующие нормативные документы образовательных учреждений", - отметил он.

Ситуация, когда дочь не пустили в школу из-за хиджаба, стала неожиданной для семьи, рассказала мать одной из учениц на условиях анонимности. "Ее сначала предупредили, чтобы она больше не ходила в хиджабе. Сказали, что не допустят к занятиям. Мы подумали, что, наверное, у учительницы было плохое настроение. Но на следующий день утром дочка позвонила и сказала, что ее не пускают в школу. Учительницы и потом директор вместе с ними перегородили путь и говорят, что больше нельзя в хиджабе", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

На следующий день она и другие родители решили потребовать объяснений от руководства школы. "Такая же картина была и на следующий день. Девочкам говорят, что нельзя, а нам говорят, что Устав школы не разрешает. Мы просим объяснений, просим указать, какой пункт Устава говорит о том, что хиджаб запрещен. Но никаких объяснений не получаем. Учительницы говорят, что такая установка пришла сверху. Нам пришлось опубликовать видео, чтобы все увидели, как себя ведут учителя нашей школы", - сообщила мать ученицы.

По ее словам, после публикаций видео и бурных обсуждений в соцсетях, ситуация изменилась. "Нам сказали, что все школы получили призывы от Духовного управления мусульман Кабардино-Балкарии, указания от местного Минобразования и сейчас никому не запрещают носить хиджаб. Пока все нормально", - отметила она.

"Кавказский узел" изучил уставы трех школ Зольского района, публикации о запрете хиджабов в которых были опубликованы в соцсетях. Все они идентичны и в них особо указана "приверженность учреждений обеспечению прав и свобод учащихся и их родителей". В самом начале документов отмечается, что "в своей деятельности учреждение руководствуется Конституцией России". Про одежду школьников говорится только в главе "Организация деятельности учреждения". Там, в частности, написано, что школа устанавливает требования к одежде учащихся. "К компетенции учреждения в установленной сфере деятельности относится установление требований к одежде обучающихся, если иное не установлено Федеральным законом или законодательством Кабардино-Балкарской республики".

Учреждение обязано осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе соблюдать права и свободы обучающихся, родителей несовершеннолетних обучающихся, работников. А за нарушение прав и свобод обучающихся или родителей обучающихся, как говорится в Уставе, ответственность несут должностные лица Учреждения в порядке, установленном действующим законодательством РФ, говорится в тексте школьных уставов.

Устав школы не может запрещать ношение хиджаба, уверен адвокат, член Национальной ассоциации юристов Марат Ашимов. "В уставе можно все что угодно прописать, но имеется верховенство Конституции, где прописано право на свободное вероисповедание. Ограничения свободного вероисповедания возможны только федеральным законами, но никак не уставами школ. Никаких ограничений на ношение хиджаба федеральными законами нет. Следовательно, уставы школ выходят за рамки своей компетенции и ограничивают права граждан", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Руководство школы может быть наказано за ограничение прав и свобод обучающихся, отметил адвокат. "Речь об административном правонарушении. Это фактически ограничение возможности получения образования, дискриминация по религиозным признакам. Статья КоАП РФ 5.57, предусматривает наказание в виде штрафа для должностных лиц в размере от 30 до 50 тысяч рублей, а повторное нарушение влечет дисквалификацию на срок от одного года до двух лет", - подчеркнул он.

С запретом ношения хиджаба в школе уроженка Зольского района Амина Ахмедова столкнулась несколько лет назад. "Нам периодически запрещали носить хиджаб. Такого, чтобы не пускать на занятия, не было. Но часто ругали дочку, говорили, что в школе стоит ходить как все. Такое повторялось время от времени. После переезда в Нальчик, мы отдали ее в местную платную школу, где обучение мальчиков и девочек отдельное. Качеством образования очень довольны", - рассказала она.

По ее мнению, если в государственных школах будут подобные проблемы, то многие предпочтут домашнее образование или платные частные школы. "Если нет финансовых проблем, то <платная школа> - очень правильное решение как для ребенка, так и для родителей. Есть возможность домашнего образования, но хорошо, когда ребенок ходит в школу, общается со сверстниками. Домашнее обучение все же немного опасно тем, что могут появиться комплексы", - отметила она.

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