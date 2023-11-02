Сын главы партии "Мусават" арестован в Азербайджане

02 ноября 2023, 13:24

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Суд в Баку заключил под стражу на два месяца обвиняемого в ДТП Орхана Гаджилы, сына главы оппозиционной партии "Мусават" Арифа Гаджилы. Защита указала на необоснованность уголовного преследования сына оппозиционера. Отец арестованного назвал дело "политическим".

Как писал "Кавказский узел", Орхан Гаджилы был задержан вечером 31 октября в качестве подозреваемого по уголовному делу о ДТП. Его отец, лидер партии "Мусават" Ариф Гаджилы счел задержание сына политически мотивированным. Орхан Гаджилы обвинен в нарушении ПДД, повлекшем причинение вреда здоровью человека и в оставлении места происшествия (статьи 263.1 и 264 УК Азербайджана), сообщил адвокат Немат Керимли. Каждая из этих статей предусматривает до двух лет заключения с лишением водительских прав.

"Мусават" - старейшая партия Азербайджана, созданная в 1911 году и имеющая правоцентристскую ориентацию. В 1918-1920 годы "Мусават" была основной политической силой в правительстве Азербайджанской демократической республики, в годы СССР действовала в эмиграции в Турции. В Азербайджане деятельность партии восстановлена в 1992 году, и с тех пор, до 2014 года, ее бессменным лидером являлся Иса Гамбар. В связи с уставными ограничениями на восьмом съезде в 2014 году он не участвовал в выборах, и новым председателем на альтернативной основе был избран Ариф Гаджилы. В 2019 г. на очередном съезде партии он был переизбран на пост председателя "Мусават".

Ясамальский районный суд Баку 2 ноября удовлетворил представление прокуратуры о заключении Орхана Гаджилы под стражу сроком на два месяца, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Немат Керимли.

"Необоснованно само уголовное преследование Орхана Гаджилы. Не он был виновником ДТП. На попавших в социальные сети кадрах видно, что авария произошла по вине другого водителя, который внезапно выехал с левой стороны на дорогу Орхана, поворачивая направо в нарушение правил дорожного движения", - сказал адвокат.

Кроме того, по его словам, не было процессуальных оснований для заключения Гаджилы под стражу, если допустить, что действительно он был виновником ДТП.

"Прокуратура мотивировала необходимость ареста тем, что, оставаясь на свободе, Орхан может оказать "давление на потерпевших". Но физически пострадавший, всего один человек, который появился в деле спустя 20 дней после ДТП. На видео [с места ДТП] его не видно. Я обратил внимание суда на это. Представитель прокуратуры сказал, что якобы на те кадры он не попал, поскольку было темно и его не было видно на фоне кустов у тротуара. Представитель прокуратуры сказал, что они запросят кадры с камер "Безопасный город". Но, как всегда, позже окажется, что записи не сохранились, или камера не работала. Потерпевший якобы пострадал из-за цепной аварии. Но сегодня в суде он не присутствовал. Что касается ущерба автомобилям, пострадавшим в ДТП, то водителю "КИА", который выехал на дорогу Орхану, и "Мерседеса", который стоял припаркованным, денежные средства выплачены, это оформлено нотариально. Еще одна машина находится на ремонте. Водители не имеют жалоб к Орхану", - сказал адвокат.

Помимо этого, инкриминируемые Гаджилы статьи обвинения относятся к преступлениям, не представляющим большой общественной опасности и предусматривают альтернативные виды наказаний, не связанные с лишением свободы. В таком случае заключение обвиняемого под стражу необоснованно, пояснил защитник.

Вообще, как отметил адвокат, "по этим статьям УК в судебной практике Азербайджана обвиняемых не заключают под стражу".

Гаджилы отверг обвинения и заявил, что его преследуют из-за политической деятельности отца, отметил адвокат.

"Орхан Гаджилы – жертва политической деятельности своего отца – главы партии "Мусават" Арифа Гаджилы", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" глава правозащитной организации "Линия защиты" Руфат Сафаров.

По его словам, уголовное преследование Гаджилы неправомерно.

ДТП произошло вечером 11 октября на проспекте Гусейн Джавида в Ясамальском районе Баку. На 25-секундной видеозаписи, которая была опубликована в соцсетях, видно, как автомобиль темного цвета сталкивается с белым автомобилем, поворачивающим налево из правого ряда при движении в попутном направлении. В результате столкновения темный автомобиль отлетает вправо и врезается в еще один припаркованный автомобиль.

"Из распространенных видеокадров видно, что Орхан Гаджилы не нарушал правил движения. Другой водитель нарушил правила, под углом 180 градусов совершив опасный маневр, что и привело к аварии. Судя по видео, серьезно пострадавших в аварии не было. Я работал в прошлом следователем прокуратуры, и [знаю, что] такие ДТП завершались административным производством. Но в этом деле спустя 20 дней вдруг появляется потерпевший. С другой стороны, по инкриминируемым Гаджилы статьям УК, которые не представляют большой общественной опасности, обвиняемых не заключают под стражу. Обычно применяют альтернативные меры пресечения – домашний арест, передачу под надзор полиции, подписку о невыезде. С другой стороны, в Азербайджане были резонансные ДТП, когда члены семей высокопоставленных чиновников совершали аварии, приводящие к смерти даже двух лиц. Но они отделывались очень мягким наказанием и очень выходили на свободу", - отметил Руфат Сафаров.

Он привел в пример ситуацию с внуком бывшего вице-премьера Али Гасанова. "Он совершил ДТП, в результате которого погибли два человека, еще двое были тяжело ранены. Суд приговорил его к шести годам тюрьмы, но уже через год реальный срок заменили ему на условное наказание и освободили. Политические мотивы преследования Орхана Гаджилы очевидны", - сказал Сафаров.

Сам глава партии "Мусават" Ариф Гаджилы назвал дело против своего сына "политическим".

"Это не правовое дело, это политический процесс. Моего сына наказывают из-за моей политической деятельности. Такие методы в политической борьбе недопустимы", - сказал Гаджилы корреспонденту "Кавказского узла".

В Ясамальском районном суде подтвердили информацию об аресте Гаджилы. Представители пресс-службы МВД оказались недоступны для комментариев.

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