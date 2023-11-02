Орхану Гаджилы предъявлены обвинения по двум уголовным статьям

02 ноября 2023, 02:56

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Сын главы оппозиционной партии «Мусават» Арифа Гаджилы обвинен в нарушении нарушении правил дорожного движения с ущербом для здоровья человека и в оставлении места ДТП. Адвокат Немат Керимли заявил о необоснованности обвинений, предъявленных Орхану Гаджилы, а в партии его дело считают политическим преследованием.

Как писал "Кавказский узел", сын председателя партии "Мусават" Арифа Гаджилы Орхан Гаджилы был задержан вечером 31 октября в качестве подозреваемого по уголовному делу о ДТП. Лидер партии счел задержание сына политически мотивированным.

"Мусават" - старейшая партия Азербайджана, созданная в 1911 году и имеющая правоцентристскую ориентацию. В 1918-1920 годы "Мусават" была основной политической силой в правительстве Азербайджанской демократической республики, в годы СССР действовала в эмиграции в Турции. В Азербайджане деятельность партии восстановлена в 1992 году, и с тех пор, до 2014 года, ее бессменным лидером являлся Иса Гамбар. В связи с уставными ограничениями на восьмом съезде в 2014 году он не участвовал в выборах, и новым председателем на альтернативной основе был избран Ариф Гаджилы. В 2019 г. на очередном съезде партии он был переизбран на пост председателя "Мусават".

Орхан Гаджилы обвинен в нарушении ПДД, повлекшем причинение вреда здоровью человека и в оставлении места дорожно-транспортного происшествия (статьи 263.1 и 264 УК Азербайджана), сообщил корреспонденту «Кавказского узла» его адвокат Немат Керимли. Каждая из этих статей предусматривает до двух лет заключения с лишением водительских прав.

По словам Керимли, его допустили к подзащитному только во второй половине дня 1 ноября. «Я с утра прибыл в Ясамальское районное управление полиции и представил ордер на защиту прав Орхана Гаджилы, но следователь мне не позволил встретиться с ним. Только после обращения в прокуратуру во второй половине дня меня пропустили к Орхану», - отметил адвокат.

Защитник отметил, что следователь уже подготовил ходатайство об аресте Гаджилы. Поскольку 1 ноября его не успели привезти в суд для избрания меры пресечения, заседание, вероятно, состоится уже 2 ноября. «Без решения суда его могут содержать под стражей 48 часов и этот срок истекает вечером 2 ноября», - пояснил адвокат.

Орхан Гаджилы отвергает предъявленные ему обвинения. Керимли уверен, что обвинения необоснованны и в действиях Гаджилы не было состава преступления.

«В социальных сетях распространены видеокадры аварии. Орхан ехал своей дорогой, однако перед ним слева резко выехал автомобиль, который в неположенном месте стал поворачивать направо. Машина Орхана ударилась об этот автомобиль, отлетела в сторону тротуара и ударилась о припаркованный автомобиль, дальше по принципу домину столкнулись еще две машины», - рассказал адвокат.

По его словам, в всего ДТП приняли участие пять машин, включая автомобиль Орхана Гаджилы. Причиной аварии, как считает адвокат, стал маневр водителя машины, который выехал на дорогу перед Гаджилы, неправильно совершая поворот.

«Однако почему-то виновным сочли Орхана, а водителя этой машины пытались признать потерпевшим. Но травм у него не обнаружилось, и он сам также отказался от жалоб на Орхана. Утверждение о том, что Орхан «оставил место ДТП» также ложное, он сразу вышел из машины и говорил с водителями других автомобилей, которые попали в ДТП. Потом приехала дорожная полиция и ее сотрудники также видели Орхана на месте ДТП, а потом вызывали во время расследования», - сказал Керимли.

Потерпевшим по делу признан человек, которого на месте ДТП вообще не было, подчеркнул адвокат. «Из распространенных кадров видно, что на дороге никто не пострадал. Но сейчас полиция утверждает, что там якобы на тротуаре сидел человек и он получил травмы в результате удара припаркованного автомобиля, с которым столкнулась машина Орхана», - рассказал он.

Требование о заключении Гаджилы под стражу Керимли также назвал необоснованным. «Если даже Орхан Гаджилы действительно был бы виновен в ДТП, то заключение на период следствие под стражу абсолютно необоснованно. Статьи обвинения предусматривают альтернативные виды наказания, не связанные с лишением свободы. Эти статьи относятся к преступлениям, не представляющими большой общественной опасности», - сказал адвокат.

Эксперт в области права, бывший следователь МВД и бывший член коллегии адвокатов Азербайджана Намизад Сафаров также считает необоснованным уголовное преследование Гаджилы.

«Судя по распространенным видеокадрам аварии, в этом ДТП нет события преступления. Орхан Гаджилы вообще не при чем, авария произошла по вине другого водителя. Даже если верить в версию полиции, то в Азербайджане за причинение нетяжкого ущерба потерпевшему в ДТП никого не привлекают к уголовной ответственности и тем более не заключают под стражу. Если в деле и есть потерпевший, хотя на видео его не видно, то ущерб, нанесенный его здоровью, преувеличивается. Такие аварии расследуются в дорожной полиции без открытия уголовного дела. Потерпевшему возмещают ущерб, поврежденным автомобилям выплачивают компенсации страховые компании. Если ДТП произошло по злостному нарушению водителя, тогда страховщики могут в судебном порядке потом взыскать с него выплаченные средства, и то вопрос решается в плоскости гражданского права, а не уголовного производства. В данном случае, ДТП явно используется в политических целях», - заявил Сафаров корреспонденту «Кавказского узла».

По словам главы пресс-службы партии «Мусават» Мустафы Гаджибейли, уголовное дело против Орхана Гаджилы сфабриковано с целью «политической мести» партии «Мусават» и давления на ее руководителя Арифа Гаджилы.

«Это обычное ДТП, такие происходят в Баку ежедневно. Нет пострадавших, есть поврежденные машины, обычно в таких случаях выясняется, были ли автомобили застрахованы, после чего вопрос о возмещении ущерба передается страховым компаниям. Последние уже сами проводят оценку ущерба и обстоятельств и могут потом востребовать средства с водителя, по вине которого произошла авария, но никаких уголовных дел не открывается. В этом ДТП все сначала шло по такому же алгоритму: водителей вызывали в полицию, было установлено, что реальных пострадавших нет, стало быть потерпевшие также отсутствуют, никто ни на кого не жаловался. Водители были готовы решить вопрос со страховщиками. Но, видимо, кто-то из высших чиновников, узнав, что одним из водителей является сын главы «Мусават», решил выслужится перед руководством страны и дал ход «уголовному делу». Спустя десять дней после ДТП вдруг в социальные сети и провластные медиа попали кадры видеозаписи с уличных камер наблюдения, которые под контролем МВД. Очевидно, была намеренная «утечка». Запись в соцсетях и медиа сопровождали «выводами» о том, что «сын Арифа Гаджилы» «превышал скорость», «был в нетрезвом состоянии», - то есть шла сознательная дискредитация Арифа Гаджилы и партии», - сказал Гаджибейли.

Недовольство властей партия «Мусават» вызывает «последовательной критикой режима» и «нежеланием играть роль имитационной оппозиции», уверен Гаджибейли.

«Мусават» сыграл важную роль в провозглашении первой Азербайджанской Республики в 1918 году. Также нынешние руководители «Мусават» были в авангарде борьбы за независимость Азербайджана в конце 20 века. Они тогда входили в единый Народный фронт. После обретения республикой вновь независимости в 1991 году «Мусават» восстановили деятельность в Азербайджане. После свержения демократического правительства Абульфаза Эльчибея в 1993 году «Мусават» последовательно находится в оппозиции к нынешнему режиму, который подавляет свободы и права человека, фальсифицирует выборы, погряз в коррупции. Кроме того, «Мусават» наряду с партией Народного фронта Азербайджана, не участвует в играх власти в «имитацию оппозиции», не демонстрирует поддержку власти по так называемым «общенациональным вопросам» верноподданическими петициями к главе государства. Очередная такая хвалебная петиция поддержки была принята по случаю исполнения 20 лет прихода к власти Ильхама Алиева 15 октября. Мы не подписались под ней, это могло вызвать очередной приступ гнева по отношению к «Мусават»», - считает он.

Близкий родственник Орхана Гаджилы отметил, что 33-летний молодой человек не является членом партии «Мусават» и вообще не имеет отношения к политике, работает в частном секторе. «Орхан только недавно создал семью и в такой момент жизни человеку ломают судьбу. Их даже не останавливает то, что во время второй Карабахской войны в 2020 году Орхан служил в армии. Прискорбно, что власти Азербайджана так мелочны в политической борьбе», - сказал дядя молодого человека.

В пресс-службе МВД отказались от комментариев по делу Гаджилы, пообещав распространить информацию о нем позднее.

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