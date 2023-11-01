Сын председателя партии "Мусават" Арифа Гаджилы задержан в Баку

01 ноября 2023, 05:40

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В Азербайджане в связи с ДТП в качестве подозреваемого задержан сын председателя оппозиционной партии "Мусават" Арифа Гаджилы Орхан. Оппозиционер считает задержание сына политически мотивированным.

"Мусават" - старейшая партия Азербайджана, созданная в 1911 году и имеющая правоцентристскую ориентацию. В 1918-1920 годы "Мусават" была основной политической силой в правительстве Азербайджанской демократической республики, в годы СССР действовала в эмиграции в Турции. В Азербайджане деятельность партии восстановлена в 1992 году, и с тех пор, до 2014 года, ее бессменным лидером являлся Иса Гамбар. В связи с уставными ограничениями на восьмом съезде в 2014 году он не участвовал в выборах, и новым председателем на альтернативной основе был избран Ариф Гаджилы. В 2019 г. на очередном съезде партии он был переизбран на пост председателя «Мусават».

Сын председателя партии «Мусават» Арифа Гаджилы Орхан Гаджилы был задержан вечером 31 октября в качестве подозреваемого по уголовному делу о ДТП, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» сам политик.

По словам Арифа Гаджилы, ДТП с участием его сына произошло 20 дней назад, вечером 11 октября на проспекте Гусейн Джавида в Ясамальском районе Баку. «За этот период, по нашей информации, были попытки «оформить» получение телесных повреждений водителем другой машины. Однако после прохождения им медицинского обследования выяснилось, что у него никаких травм нет. Да и сам водитель также не подал жалобы на Орхана», - рассказал он.

Гаджилы отметил, что в таком случае, в соответствии с законодательством, расследование должно быть прекращено. «Однако спустя 20 дней после ДТП, сегодня (31 октября) вечером моего сына вызвали в Ясамальское районное управление полиции и заявили, что якобы во время столкновения машин телесные повреждения получил другое лицо и он подал жалобу», - сообщил политик.

По его словам, «из видеозаписи ДТП также видно, что на месте происшествия не было кого-либо другого».

На 25-секундной видеозаписи, которая была опубликована в соцсетях, видно, как автомобиль темного цвета сталкивается с автомобилем белого цвета, поворачивающим налево с правого ряда при движении в попутном направлении. В результате столкновения темный автомобиль отлетает вправо и врезается в еще один припаркованный автомобиль.

«Если там был бы какой-либо человек, то прибывшие на место происшествия сотрудники дорожной полиции увидели бы его. Кроме того, те, кто давал о ДТП информацию в прессу, также указали бы, что в результате аварии есть пострадавший… Это сфабрикованное дело с явными политическими мотивами. Моего сына преследую из-за моей политической деятельности», - считает Гаджилы.

По словам главы «Мусават», его сын задержан в качестве подозреваемого на 48 часов. «В течение этого времени Орхану должны либо предъявить уголовное обвинение, либо отпустить. В случае выдвижения обвинения его могут и заключить под стражу на период следствия. Но тут вообще нет оснований для уголовного производства. Нет реально пострадавших. Что касается возмещения ущерба за повреждение автомобилей, то эти вопросы решаются в рамках гражданского права с привлечением страховщиков», - считает Гаджилы.

Сотрудник пресс-службы МВД, подтвердив задержание Орхана Гаджилы, сказал корреспонденту «Кавказского узла», что по данному вопросу СМИ будет позже предоставлена информация.

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