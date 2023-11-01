Служба госбезопасности насчитала семь задержанных в Южной Осетии граждан Грузии

01 ноября 2023, 19:48

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Число удерживаемых силовиками в Южной Осетии граждан Грузии достигло семи после того, как 31 октября около села Гвиргвина силовиками был задержан еще один мужчина, сообщил сегодня представитель службы госбезопасности.

Как писал "Кавказский узел" силовики 31 октября задержали гражданина Грузии близ села Синагури, находящегося под контролем Южной Осетии, сообщила сегодня Служба безопасности Грузии.

31 октября вблизи села Гвиргвина у линии разграничения с Южной Осетией был задержан еще один гражданин Грузии, сообщил сегодня заместитель начальника Аналитического департамента Службы государственной безопасности Грузии Ираклий Антадзе. "На сегодняшний день у нас семь незаконных заключенных, поскольку вчера вечером, около 22.00, произошло еще одно незаконное задержание, – сказал Антадзе в эфире телекомпании "Пирвели". По его словам, обстоятельства и подробности Службе госбезопасности на данный момент неизвестны.

Он добавил, что отмечены случаи бордеризации близ села Кардзмани, находящегося под контролем властей Южной Осетии, два случая зафиксированы в Горийском муниципалитете, на территории, прилегающей к селам Арцеви и Эргнети.

Грузия считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями после того, как 8 августа 2008 года Россия вмешалась в вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией, а затем признала независимость Южной Осетии и Абхазии, говорится в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне" 2008 года, где также собраны подробности вооруженного конфликта.

На 1 октября 2023 года в Южной Осетии зафиксировано 26 задержаний, в Абхазии – семь, заявил 1 октября руководитель миссии наблюдателей ЕС в Грузии Димитриос Карабалис. "Число задержанных в последние годы постепенно сокращалось, но основная причина этого в том, что по сравнению с предыдущими годами меньше попыток пересечь административную пограничную линию", – пояснил он.

В 2022 году в Абхазии и Южной Осетии были задержаны 45 граждан Грузии, из них 39 в Южной Осетии и шесть – в Абхазии. Восемь человек остаются в заключении, заявила в январе наблюдательная миссия Евросоюза в Грузии.

Ограничения на переход границы Грузии с Абхазией и Южной Осетией нарушают права жителей приграничных сел, которые не могут вести хозяйство и рискуют быть задержанными, сказано в докладе правозащитной организации Amnesty International "За колючей проволокой. Нарушения прав человека в результате "бордеризации" в Грузии".

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