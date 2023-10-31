Житель Грузии задержан близ села в Южной Осетии

31 октября 2023, 15:16

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Силовики задержали гражданина Грузии близ села Синагури, находящегося под контролем Южной Осетии, сообщила сегодня Служба безопасности Грузии.

Гражданин Грузии задержали сегодня возле села Синагури, находящегося под контролем властей Южной Осетии, сообщила сегодня Служба безопасности Грузии.

Сразу после того, как стало известно об инциденте, была активирована горячая линия Миссии наблюдателей Европейского союза. Кроме того, информация о похищении была предоставлена сопредседателям Женевских международных дискуссий и международным партнерам. "Задействованы все существующие механизмы, чтобы в кратчайшие сроки освободить граждан Грузии", - процитировала сообщение СБУ телекомпания "Формула".

На сайте Комитета госбезопасности Южной Осетии на 14.55 мск не содержится информации о задержании сегодня гражданина Грузии.

Грузия считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями после того, как 8 августа 2008 года Россия вмешалась в вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией, а затем признала независимость Южной Осетии и Абхазии, говорится в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне" 2008 года, где также собраны подробности вооруженного конфликта.

"Кавказский узел" писал, что в Южной Осетии остаются пять задержанных граждан Грузии, а в Абхазии – четыре, заявил 1 октября руководитель миссии наблюдателей ЕС в Грузии Димитриос Карабалис (после этого, 15 октября, был освобожден один из задержанных Арчил Басанидзе, задержанный в мае этого года вблизи административной границы с Южной Осетией, а 27 октября - задержанный в июне Иване Илуридзе. 18 октября были задержаны еще двое граждан Грузии, – прим. "Кавказского узла").

За девять месяцев 2023 года в Южной Осетии зафиксировано 26 задержаний, в Абхазии – семь, отметил Карабалис. "Число задержанных в последние годы постепенно сокращалось, но основная причина этого в том, что по сравнению с предыдущими годами меньше попыток пересечь административную пограничную линию", – пояснил он.

В 2022 году в Абхазии и Южной Осетии были задержаны 45 граждан Грузии, из них 39 в Южной Осетии и шесть – в Абхазии. Восемь человек остаются в заключении, заявила в январе наблюдательная миссия Евросоюза в Грузии.

Ограничения на переход границы Грузии с Абхазией и Южной Осетией нарушают права жителей приграничных сел, которые не могут вести хозяйство и рискуют быть задержанными, сказано в докладе правозащитной организации Amnesty International "За колючей проволокой. Нарушения прав человека в результате "бордеризации" в Грузии".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.