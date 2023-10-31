Граница между Грузией и Южной Осетией. Фото: https://south-ossetia.info

31 октября 2023, 15:16

Житель Грузии задержан близ села в Южной Осетии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Силовики задержали гражданина Грузии близ села Синагури, находящегося под контролем Южной Осетии, сообщила сегодня Служба безопасности Грузии.

Гражданин Грузии  задержали сегодня возле  села Синагури, находящегося под контролем властей Южной Осетии, сообщила сегодня Служба безопасности Грузии.

Сразу после того, как стало известно об инциденте, была активирована горячая линия Миссии наблюдателей Европейского союза. Кроме того, информация о похищении была предоставлена сопредседателям Женевских международных дискуссий и международным партнерам. "Задействованы все существующие механизмы, чтобы в кратчайшие сроки освободить граждан Грузии", - процитировала сообщение СБУ телекомпания "Формула".

На сайте Комитета госбезопасности Южной Осетии на 14.55 мск не содержится информации о задержании сегодня гражданина Грузии.

Грузия считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями после того, как 8 августа 2008 года Россия вмешалась в вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией, а затем признала независимость Южной Осетии и Абхазии, говорится в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне" 2008 года, где также собраны подробности вооруженного конфликта.

"Кавказский узел" писал, что в Южной Осетии остаются пять задержанных граждан Грузии, а в Абхазии – четыре, заявил 1 октября руководитель миссии наблюдателей ЕС в Грузии Димитриос Карабалис (после этого, 15 октября, был освобожден один из задержанных Арчил Басанидзе, задержанный в мае этого года вблизи административной границы с Южной Осетией, а 27 октября - задержанный в июне Иване Илуридзе. 18 октября были задержаны еще двое граждан Грузии, – прим. "Кавказского узла").

За девять месяцев 2023 года в Южной Осетии зафиксировано 26 задержаний, в Абхазии – семь, отметил Карабалис. "Число задержанных в последние годы постепенно сокращалось, но основная причина этого в том, что по сравнению с предыдущими годами меньше попыток пересечь административную пограничную линию", – пояснил он.

В 2022 году в Абхазии и Южной Осетии были задержаны 45 граждан Грузии, из них 39 в Южной Осетии и шесть – в Абхазии. Восемь человек остаются в заключении, заявила в январе наблюдательная миссия Евросоюза в Грузии.

Ограничения на переход границы Грузии с Абхазией и Южной Осетией нарушают права жителей приграничных сел, которые не могут вести хозяйство и рискуют быть задержанными, сказано в докладе правозащитной организации Amnesty International "За колючей проволокой. Нарушения прав человека в результате "бордеризации" в Грузии".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Грузия в годовщину войны заявила о нарушении прав сельчан на линии разграничения", "Евросоюз призвал Россию отказаться от признания Абхазии и Южной Осетии", "Международный уголовный суд выдал ордера на арест трех чиновников Южной Осетии".

Автор: Галина Готуа источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

31 октября 2023, 16:01

31 октября 2023, 14:36

  • Военный из Ставропольского края убит на Украине

    Уроженец Арзгирского района Сергей Сиротин погиб на Украине, он похоронен в Чечне, сообщил сегодня глава района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 197 военных из Ставропольского края.

31 октября 2023, 13:54

  • Россия выслала четверых объявленных в розыск граждан Азербайджана

    Власти России экстрадировали в Азербайджан четверых его граждан, находившихся в международном розыске. Хабиб Калтаев обвиняется в участии в вооруженных конфликтах за пределами Азербайджана. Рашаду Тагиеву, Джамшиду Бадирзаде и Магерраму Мириеву вменяются мошенничество и хулиганство.

31 октября 2023, 13:14

  • Судья лишил Саакашвили возможности выступить на процессе

    Во время заседания горсуда Тбилиси по делу о растрате Михаилом Саакашвили государственных средств судья отключил видеотрансляцию во время выступления третьего президента Грузии. Судья решил, что Саакашвили сделал политическое заявление, не относящееся к сути дела. Защита политика сочла это демонстрацией предвзятого отношения к подсудимому, заявив, что политик лишился возможности донести свою позицию до суда.

31 октября 2023, 12:43

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи