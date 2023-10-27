Силовики в Южной Осетии освободили гражданина Грузии

27 октября 2023, 20:16

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Гражданин Грузии Иване Илуридзе, задержанный в июне у линии разграничения с Южной Осетией, освобожден, сообщила Служба госбезопасности Грузии. Омбудсмен Грузии назвал приоритетом властей поддержку жителей сел, расположенных у линии разделения с Южной Осетией.

Как писал "Кавказский узел", 10 июня Служба госбезопасности Грузии сообщила, что гражданин Грузии задержан у села Ахмаджи Ахалгорского муниципалитета на территории, находящейся под контролем российских военных.

Иване Илуридзе, задержанный в июне около села Ахмаджи, освобожден, он находится на территории, контролируемой властями Грузии, сообщила сегодня Служба государственной безопасности страны.

По данным ведомства,"для немедленного освобождения Илуридзе активно использовался механизм "горячей линии" и другие инструменты, имеющиеся в распоряжении центрального правительства".

Народный защитник Грузии Леван Иоселиани встретился с населением сел муниципалитета Душети - Одзиси и Гремисхев вблизи разделительной линии, сообщил сегодня офис омбудсмена.

Основными проблемами этих сел являются бордеризация, продолжающаяся аннексия территорий. Кроме того, у сельчан ограничен доступ к воде, общественный транспорт не работает должным образом, количество рабочих мест недостаточно, отмечаются и экологические проблемы. Такие условия приводят к тому, что население истощается, и деревни медленно пустеют, отметил омбудсмен.

По его мнению, государство должно продумать государственные программы и меры поддержки сельчан, чтобы территории вдоль разделительной линии не опустели, указано в сообщении офиса омбудсмена.

Грузия считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями после того, как 8 августа 2008 года Россия вмешалась в вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией, а затем признала независимость Южной Осетии и Абхазии, говорится в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне" 2008 года, где также собраны подробности вооруженного конфликта.

"Кавказский узел" писал, что в Южной Осетии остаются пять задержанных граждан Грузии, а в Абхазии – четыре, заявил 1 октября руководитель миссии наблюдателей ЕС в Грузии Димитриос Карабалис (после этого, 15 октября, был освобожден один из задержанных Арчил Басанидзе, задержанный в мае этого года вблизи административной границы с Южной Осетией, а 18 октября - задержаны еще двое граждан Грузии – прим. "Кавказского узла"). "Миссия активно призывает к освобождению всех задержанных и хорошему обращению с ними", – сказал он.

За девять месяцев 2023 года в Южной Осетии зафиксировано 26 задержаний, в Абхазии – семь, отметил Карабалис. "Число задержанных в последние годы постепенно сокращалось, но основная причина этого в том, что по сравнению с предыдущими годами меньше попыток пересечь административную пограничную линию", – пояснил он.

В 2022 году в Абхазии и Южной Осетии были задержаны 45 граждан Грузии, из них 39 в Южной Осетии и шесть – в Абхазии. Восемь человек остаются в заключении, заявила в январе наблюдательная миссия Евросоюза в Грузии.

Ограничения на переход границы Грузии с Абхазией и Южной Осетией нарушают права жителей приграничных сел, которые не могут вести хозяйство и рискуют быть задержанными, сказано в докладе правозащитной организации Amnesty International "За колючей проволокой. Нарушения прав человека в результате "бордеризации" в Грузии".

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